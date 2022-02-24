Мосбиржа остановила торги на всех рынках

Торги остановились на фоне рекордного за шесть лет падения курса рубля. Так, курс доллара на открытии торгов 24 февраля составил 82,95 руб. после 81,16 руб. на закрытии. Уже через минуту, к 7:00 мск, показатель стал резко расти и на пике достиг 84,075 руб. Это рекордное значение с января 2016 г.