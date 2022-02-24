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Мосбиржа остановила торги на всех рынках

Ведомости

Московская биржа объявила о приостановке торгов на всех рынках, говорится в сообщении на сайте биржи. «Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно», — указано на сайте. Представитель Мосбиржи уточнил «Ведомостям», что такой шаг предпринят по решению Банка России.

Вслед за Мосбиржей торги приостановила «СПБ биржа».

После сообщения о начале спецоперации в Донбассе индекс IMOEX2, который учитывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, упал на 11,28% по отношению к закрытию предыдущих торгов — до 2736,65 пункта. Это самое низкое значение с октября 2020 г.

Торги остановились на фоне рекордного за шесть лет падения курса рубля. Так, курс доллара на открытии торгов 24 февраля составил 82,95 руб. после 81,16 руб. на закрытии. Уже через минуту, к 7:00 мск, показатель стал резко расти и на пике достиг 84,075 руб. Это рекордное значение с января 2016 г.

Курс евро на открытии торгов составил 92,5 руб. после 91,7 руб. на закрытии 23 февраля. Уже к 7:07 мск показатель достиг 95,24 руб. Это также максимум с начала 2016 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных