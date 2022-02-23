«Не смертельно, но дорого»: что именно ограничат новые санкции и как их обойти

Санкции США против России не смертельны, но болезненны и, как и в 2014 г., приведут к замедлению экономического роста, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты. Пакет Запада условно можно распределить по пяти блокам: меры против госдолга, институтов развития, в частности ВЭБ.РФ, который их объединяет, ряда российских коммерческих банков, газопровода «Северный поток – 2» и некоторых персоналий, прежде всего детей влиятельных чиновников, занимающих высокие посты в бизнесе. «Ведомости» разбирались, что именно решили ограничить власти США и Европы, чем это грозит и можно ли обойти новые санкции.