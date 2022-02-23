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«Не смертельно, но дорого»: что именно ограничат новые санкции и как их обойти

«Ведомости» разбирались, что будет с госдолгом, ВЭБом, банками и Кириенко
Анастасия Бойко Ольга Агеева Софья Шелудченко Дмитрий Гринкевич Матвей Катков
Американским инвесторам принадлежат ОФЗ на 1 трлн руб. из 16 – это немного / Максим Стулов / Ведомости

Санкции США против России не смертельны, но болезненны и, как и в 2014 г., приведут к замедлению экономического роста, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты. Пакет Запада условно можно распределить по пяти блокам: меры против госдолга, институтов развития, в частности ВЭБ.РФ, который их объединяет, ряда российских коммерческих банков, газопровода «Северный поток – 2» и некоторых персоналий, прежде всего детей влиятельных чиновников, занимающих высокие посты в бизнесе. «Ведомости» разбирались, что именно решили ограничить власти США и Европы, чем это грозит и можно ли обойти новые санкции.

Госдолг

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных