Германия остановила «Северный поток – 2»

«Вероятность того, что «Северный поток – 2» не будет запущен в этом году, теперь велика», – считает старший директор группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Основной объем газа в ЕС сегодня идет по первому «Северному потоку», мощность которого, так же как у «Северного потока – 2», составляет 55 млрд куб. м в год. Маринченко также обращает внимание на то, что газотранспортная система (ГТС) Украины (РФ законтрактовано 40 млрд куб. м в 2022 г.) и газопровод Ямал – Европа (мощность 33 млрд куб. м) сейчас не загружены полностью, поэтому возможности нарастить объемы поставок у «Газпрома» есть, если компания сочтет это нужным.