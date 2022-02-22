Германия остановила «Северный поток – 2»Но Евросоюз в ближайшее время не сможет заместить поставки российского газа, отмечают эксперты
Процесс сертификации экспортного газопровода «Северный поток – 2» будет остановлен, заявил 22 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. <…> Это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток – 2» не может быть запущен», – сказал Шольц (цитата по «Интерфаксу»). Позже министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила журналистам, что немецкое правительство «заморозило» проект.
Представитель компании Nord Stream 2 AG (оператор проекта) сообщил «Ведомостям», что компания «приняла к сведению» заявления Шольца. «Мы не можем комментировать эти сообщения и ожидаем надлежащую информацию от регулирующих органов», – добавил он.
Реакция Германии связана с признанием Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующие документы президент РФ Владимир Путин подписал вечером 21 февраля, 22 февраля их ратифицировал парламент. Кроме того, с республиками были подписаны договоры о дружбе и взаимопомощи.
Как строили «Северный поток – 2»
В июне 2021 г. Россия завершила укладку первой, а в сентябре – второй нитки газопровода «Северный поток – 2» суммарной мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он проходит по дну Балтийского моря от компрессорной станции «Славянская» в Ленинградской области до балтийского побережья Германии. Партнерами «Газпрома» по проекту являются немецкие Uniper и Wintershall Dea, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie. Строительство трубопровода стоимостью около $10 млрд сопровождалось санкционным давлением со стороны США и ряда восточноевропейских стран, включая Украину, настаивающих на том, что он угрожает энергетической безопасности ЕС.
Из–за этого, в частности, в 2019 г. швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой трубопровода, вышла из проекта, и «Газпрому» пришлось достраивать его своими силами. Аналогичные проблемы возникли в 2021 г. с сертификацией и страхованием – европейские компании отказывались это делать, опасаясь попасть под санкции.
Процесс сертификации газопровода Федеральным сетевым агентством Германии, который начался осенью 2021 г., должен был завершиться в течение 4 месяцев, после чего заключение немецкого регулятора должна одобрить Еврокомиссия (на это потребуется еще минимум 2 месяца). Изначально аналитики прогнозировали завершение сертификации весной 2022 г. Но позднее стало ясно, что это не произойдет раньше второй половины года. В частности, процесс сертификации приостанавливался для того, чтобы выполнить требования германского законодательства: в январе 2022 г. Nord Stream 2 учредила германскую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH. Она стала владельцем и оператором 54–километрового участка «Северного потока – 2», расположенного в германских территориальных водах, а также площадки береговых объектов в городе Любмин.
Почему газ в Европе очень дорогой
Россия пытается запустить новый экспортный трубопровод в ЕС на фоне беспрецедентного энергокризиса в регионе, в 2021 г. взвинтившего спотовые цены на газ: в декабре они обновили абсолютный исторический максимум, достигнув $2200 за 1000 куб. м. В конце 2021 г. – начале 2022 г. цены на газ несколько скорректировались, но все еще высоки, 22 февраля на наиболее ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах стоимость 1000 куб. м достигала $950. Ситуацию усугубляют также рекордно низкие запасы в европейских подземных газовых хранилищах (ПХГ) и ставка Евросоюза на ВИЭ, включая ветроэлектростанции, которые в прошлом году создавали дополнительное давление на энергорынок из–за безветренной погоды.
Сейчас в европейских ПХГ остается менее 33,9 млрд куб. м, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. 20 февраля «Газпром» сообщал, что из них выбрано уже более 95% газа, закачанного прошлым летом.
Кто пострадает от заморозки проекта
Адвокат практики международного экономического комплаенса Art de Lex Марат Самарский отмечает, что вопрос о запуске «Северного потока – 2» для Берлина перешел из коммерческой в политическую плоскость. «Окно для возможности договориться очень узкое и напрямую связано с деэскалацией ситуации вокруг Украины», – сказал он «Ведомостям».
При этом у «Газпрома», по словам управляющего партнера юридической компании «Иккерт и партнеры» Павла Иккерта, фактически отсутствуют рычаги влияния на ситуацию. «За сертификацию отвечают уполномоченные немецкие органы», – сказал юрист. Заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач добавляет, что если доклад об энергобезопасности, который регуляторы ФРГ намерены переписать, будет содержать негативный отзыв и не позволит сертифицировать газопровод, то это может стать поводом для обращения в суд для защиты инвестиций.
«Вероятность того, что «Северный поток – 2» не будет запущен в этом году, теперь велика», – считает старший директор группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Основной объем газа в ЕС сегодня идет по первому «Северному потоку», мощность которого, так же как у «Северного потока – 2», составляет 55 млрд куб. м в год. Маринченко также обращает внимание на то, что газотранспортная система (ГТС) Украины (РФ законтрактовано 40 млрд куб. м в 2022 г.) и газопровод Ямал – Европа (мощность 33 млрд куб. м) сейчас не загружены полностью, поэтому возможности нарастить объемы поставок у «Газпрома» есть, если компания сочтет это нужным.
Ямал – Европа с декабря 2021 г. работает в режиме реверса, то есть газ поставляется из Германии в Польшу, а украинская ГТС в январе 2022 г. была загружена лишь наполовину от максимального суточного объема в 109 млн куб. м (см. номер от 16 февраля). 22 февраля «Газпром» намерен прокачать по территории Украины 49,8 млн куб. м, следует из данных «Оператора ГТС Украины». «Северный поток – 2» – более оптимальный маршрут транзита, чем Украина, тем не менее он создавал избыточные транспортные мощности. В этой связи «Газпром» от того, что новый трубопровод не запускается, существенных дополнительных издержек не несет», – говорит Маринченко.
Заместить российский трубопроводный газ ЕС активно пытается поставками из Норвегии и сжиженным природным газом (СПГ) из США. В частности, министр финансов Германии Кристиан Линднер в интервью Financial Times в феврале 2022 г. сообщал, что ФРГ сейчас строит два новых СПГ-терминала – в Брунсбюттеле (Шлезвиг-Гольштейн) мощностью до 8 млрд куб. м в год и на севере страны на 12 млрд куб. м в год.
Персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Павел Макаров подсчитал, что в 2021 г. США поставили в ЕС около 100 млрд куб. м в виде СПГ, еще 120 млрд куб. м европейцы купили в Норвегии. Евросоюз в ближайшее время не сможет заместить поставки российского газа за счет СПГ, даже с учетом импорта из США, признавала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС импортирует около 90% потребляемого газа и примерно 40% от объемов импорта приходится на российский газ.
По оценкам Маринченко, если поставки «Газпрома» в Европу ограничатся объемами долгосрочных контрактов (как это было на протяжении второй половины 2021 г. и в начале 2022 г.), то стоимость 1000 куб. м будет находиться в диапазоне $500–1000. Цены на газ 22 февраля сильно не выросли, как можно было бы ожидать в ответ на резкое усиление опасений по поводу потенциального вторжения РФ на территорию Украины, согласен Макаров из «БКС Мир инвестиций».
По мнению Маринченко, «Газпром» в среднесрочной перспективе ничего не теряет из–за проволочек с запуском «Северного потока – 2», а лишь выигрывает на фоне дорогого газа в ЕС. В 2021 г. средняя стоимость экспортируемого компанией трубопроводного газа выросла до $274 за 1000 куб. м со $140 в 2020 г., а для европейцев в декабре российский газ подорожал в 4–5 раз («Ведомости» писали об этом 13 февраля). «Но в долгосрочном плане для компании это чревато потерей доли рынка – Европа теперь с удвоенной силой продолжит диверсификацию поставок газа и переход на ВИЭ», – резюмировал он.