Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления для США и Германии
Пока по «Северному потоку — 2» не идет газ, он является рычагом давления для США и Германии, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок.
«Также стоит отметить, что пока по "Северному потоку — 2" не идет газ, он является рычагом давления в интересах Германии, США и наших союзников, но не для России», — заявил Блинкен (цитата по «РИА Новости»). Он также напомнил, что США и ранее выступали против строительства газопровода.
Во время своего визита в Москву Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пройдет сертификацию, если будет соответствовать «букве и духу европейского энергетического законодательства». На встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым она также подчеркнула, что правительство ФРГ не даст использовать газопровод в качестве «оружия».
Российская сторона отрицает, что газопровод может использоваться ей как оружие и как инструмент политического давления в принципе. По словам Лаврова, «Северный поток – 2» – это коммерческий проект, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы. Политизировать его, отметил министр, было бы контрпродуктивно, о чем он и сообщил своей немецкой коллеге.
«Северный поток — 2» имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год и идет из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины. Последние наряду с США выступают против газопровода, называя его «политическим» проектом. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере «Северного потока — 2». 29 декабря 2021 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации.
16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о временной приостановке сертификации оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG. Объясняя свое решение, регулятор сослался на немецкое законодательство, согласно которому сертифицировать компанию можно лишь после того, как она будет «организована в юридической форме в соответствии с законодательством Германии».
В ФРГ уточнили, что пока штаб-квартира Nord Stream 2 AG находится в городе Цуге, в Швейцарии, поэтому для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, нужно основать дочернюю организацию в Германии. 29 декабря вице-премьер Александр Новак заявил, что сорвать реализацию проекта «Северный поток — 2» невозможно и сертификация оператора газопровода ожидается в первой половине 2022 г.