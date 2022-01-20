Блинкен назвал «Северный поток — 2» рычагом давления для США и Германии

Российская сторона отрицает, что газопровод может использоваться ей как оружие и как инструмент политического давления в принципе. По словам Лаврова, «Северный поток – 2» – это коммерческий проект, направленный на обеспечение энергетической безопасности Германии и Европы. Политизировать его, отметил министр, было бы контрпродуктивно, о чем он и сообщил своей немецкой коллеге.