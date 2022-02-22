Медведев прокомментировал приостановку сертификации оператора «Северного потока — 2»
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение ФРГ о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2», отметив, что вследствие этого решения стоимость тысячи кубометров газа для европейцев может подняться до 2000 евро.
«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» — написал Медведев в Twitter. Биржевые цены на газ в Европе во вторник, 22 февраля, росли более чем на 10% на фоне ситуации вокруг Украины.
Вчера вечером президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, которые объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования.
Сегодня Евросоюз, НАТО и США осудили решение Путина. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, пояснив, что это противоречит минским соглашениям и может усилить напряженность в регионе.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал введение 22 февраля санкций против России. Нанести «сильный удар» по стране пообещал также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Канцлер Австрии Карл Нехаммер при этом уточнил, что серьезный санкционный режим ЕС при вступлении в силу затронет и «Северный поток — 2».
Позднее 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что поручил приостановить процесс сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG.