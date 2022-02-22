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Медведев прокомментировал приостановку сертификации оператора «Северного потока — 2»

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал решение ФРГ о приостановке сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2», отметив, что вследствие этого решения стоимость тысячи кубометров газа для европейцев может подняться до 2000 евро.

«Канцлер ФРГ Олаф Шольц поручил остановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2». Ну что ж. Добро пожаловать в новый мир, в котором уже скоро европейцы будут платить 2000 евро за тысячу кубов газа!» — написал Медведев в Twitter. Биржевые цены на газ в Европе во вторник, 22 февраля, росли более чем на 10% на фоне ситуации вокруг Украины.

Вчера вечером президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР, которые объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования.

Сегодня Евросоюз, НАТО и США осудили решение Путина. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, пояснив, что это противоречит минским соглашениям и может усилить напряженность в регионе.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель анонсировал введение 22 февраля санкций против России. Нанести «сильный удар» по стране пообещал также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Канцлер Австрии Карл Нехаммер при этом уточнил, что серьезный санкционный режим ЕС при вступлении в силу затронет и «Северный поток — 2».

Позднее 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что поручил приостановить процесс сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» — компании Nord Stream 2 AG.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных