Европа сожгла уже половину своих запасов газа

Европа сожгла уже половину своих запасов газаНо и оставшихся объемов должно хватить как минимум до конца холодов
Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Евросоюза опустились до 50,9% – до 55 млрд куб. м, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE) на 10 января (последние доступные). В 2021 г. на ту же дату в ПХГ находилось 73 млрд куб. м, в 2019 г. – около 70,1 млрд куб. м. Это минимальный январский объем в ПХГ за многие годы. По оценкам аналитика по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергея Капитонова, это минимум с 2011 г.
«Газпром» 12 января сообщил, что с октября 2021 г. по 10 января 2022 г. из европейских хранилищ было выкачано 26,6 млрд куб. м газа. По расчетам «Ведомостей» на основе данных GIE, эта цифра может достигать 28,8 млрд куб. м. Это означает, что из ПХГ уже отобрано более половины объемов газа, закачанного в 2021 г. Темпы отбора газа значительно опережают темпы доковидного 2019 года: тогда с октября по 10 января 2020 г. европейцы выбрали из ПХГ лишь 14,8 млрд куб.