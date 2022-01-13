Европа сожгла уже половину своих запасов газа

«Газпром» 12 января сообщил, что с октября 2021 г. по 10 января 2022 г. из европейских хранилищ было выкачано 26,6 млрд куб. м газа. По расчетам «Ведомостей» на основе данных GIE, эта цифра может достигать 28,8 млрд куб. м. Это означает, что из ПХГ уже отобрано более половины объемов газа, закачанного в 2021 г. Темпы отбора газа значительно опережают темпы доковидного 2019 года: тогда с октября по 10 января 2020 г. европейцы выбрали из ПХГ лишь 14,8 млрд куб.