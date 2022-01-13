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Европа сожгла уже половину своих запасов газа

Но и оставшихся объемов должно хватить как минимум до конца холодов
Матвей Катков
Европа израсходовала уже половину запасов газа из подземных хранилищ / REUTERS

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Евросоюза опустились до 50,9% – до 55 млрд куб. м, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE) на 10 января (последние доступные). В 2021 г. на ту же дату в ПХГ находилось 73 млрд куб. м, в 2019 г. – около 70,1 млрд куб. м. Это минимальный январский объем в ПХГ за многие годы. По оценкам аналитика по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергея Капитонова, это минимум с 2011 г.

«Газпром» 12 января сообщил, что с октября 2021 г. по 10 января 2022 г. из европейских хранилищ было выкачано 26,6 млрд куб. м газа. По расчетам «Ведомостей» на основе данных GIE, эта цифра может достигать 28,8 млрд куб. м. Это означает, что из ПХГ уже отобрано более половины объемов газа, закачанного в 2021 г. Темпы отбора газа значительно опережают темпы доковидного 2019 года: тогда с октября по 10 января 2020 г. европейцы выбрали из ПХГ лишь 14,8 млрд куб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных