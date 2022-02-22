МИД Германии объявил о «заморозке» «Северного потока — 2»
Немецкое правительство «заморозило» реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2», заявила журналистам министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
«Мы в последние недели вместе с нашими международными партнерами подготовили пакет санкций, которые мы оформляем сейчас. Это включает индивидуальные санкции, финансовые санкции, экономические санкции. Вдобавок к этому немецкое правительство также прямо сейчас заморозило «Северный поток — 2». Мы всегда говорили, что «Северный поток — 2» также является частью мер», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Ранее сегодня канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что поручил министерству экономики страны приостановить процесс сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG после того, как Москва признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Комментируя это решение, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что такой шаг Берлина является временным. Решение немецких властей Кремль воспринял с сожалением, добавил он.
При этом решение Германии поддержали в США. «Президент США Джо Байден ясно дал понять, что, если Россия вторгнется в Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы гарантировать, что реализация «Северного потока — 2» не продвинется вперед. Мы провели тесные консультации с Германией в течение ночи и приветствуем их заявление», — написала на своей странице в Twitter официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что Вашингтон сегодня также объявит о своих мерах против России.
Путин объявил о признании Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР вчера вечером. Также глава государства подписал соответствующие указы. Этому шагу предшествовали обращения глав обеих республик Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту, где они попросили признать суверенитет территорий ради защиты населения. Сегодня президент подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после силового госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.
Решение России осудили в США, Европейском союзе (ЕС), на Украине и ряде других государств, призвав отменить данный шаг. Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении пяти российских банков, а также трех миллиардеров. Ограничительные меры анонсировали также в ЕС.
«Северный поток — 2» представляет собой газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики, Польши и Украины и имеет мощность 55 млрд куб. м газа в год. Польша и Украина наряду с США считают его «рычагом давления» Москвы на западных партнеров. Россия же неоднократно говорила о коммерческом характере проекта. Помимо российского «Газпрома» в нем участвуют немецкие Uniper и Wintershall Dea, британско-нидерландская Shell, австрийская OMV и французская Engie.
29 декабря председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о полной готовности газопровода к эксплуатации. В целом строительство «Северного потока — 2» завершили еще в сентябре прошлого года, после этого началась процедура сертификации его оператора Nord Stream 2 AG. В ноябре Федеральное сетевое агентство Германии приостановило данный процесс, обосновав это требованиями немецкого законодательства, в соответствии с которыми компания должна быть «организована в юридической форме» согласно правовым нормам государства. 26 января «Газпром» сообщил, что Nord Stream 2 AG во исполнение норм немецкого законодательства учредила компанию Gas for Europe GmbH с головным офисом в городе Шверин.