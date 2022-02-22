МИД Германии объявил о «заморозке» «Северного потока — 2»

При этом решение Германии поддержали в США. «Президент США Джо Байден ясно дал понять, что, если Россия вторгнется в Украину, мы будем действовать вместе с Германией, чтобы гарантировать, что реализация «Северного потока — 2» не продвинется вперед. Мы провели тесные консультации с Германией в течение ночи и приветствуем их заявление», — написала на своей странице в Twitter официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Она добавила, что Вашингтон сегодня также объявит о своих мерах против России.