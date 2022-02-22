Байден анонсировал санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

Байден анонсировал санкции против России из-за признания ДНР и ЛНРОни включают ограничения в отношении российского госдолга, ВЭБ.РФ, Промсвязьбанка и российских «элит»
Президент США Джо Байден поздно вечером 22 февраля объявил о «блокирующих» санкциях против России в связи с признанием ею накануне, 21 февраля, независимости провозглашенных в 2014 г. на востоке Украины Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Президент США напомнил, что вчера ночью президент России Владимир Путин объявил «о признании двух регионов Украины как независимых государств», а «прошлой ночью российские силы были размещены в регионе». По словам Байдена, объявление о признании двух государств «на территории, принадлежащем другому государству, является нарушением международного права».
«Сегодня он заявил, что эти образования простираются дальше, чем он [изначально] признал, заявив о больших территориях, находящихся под юрисдикцией украинского правительства. Он настроен взять большие территории силой, на мой взгляд. Это начало российского вторжения на Украину. Я собираюсь объявить об ответных санкциях», – сказал Байден, отметив, что это сделано в координации с союзниками, как и в 2014 г., готовя санкции в течение последних двух месяцев.
«Мы вводим блокирующие санкции в отношении двух российских финансовых институтов: ВЭБ.РФ и их военный банк (по всей вероятности, имеется в виду Промсвязьбанк. – "Ведомости"). Мы накладываем санкции на их суверенный долг. Это означает, что мы отрезаем российскому правительству доступ к западному финансироанию. Оно не может получать больше деньги с Запада и торговать на нашем и европейском рынке», – сказал Байден.
Кроме того, по словам президента США, еще одной целью санкций стал (в координации с Германией) газопровод «Северный поток – 2».
Также, по словам Байдена, начиная с сегодняшнего дня США накладывают «санкции на российские элиты и членов их семей», так как они являются «соучастниками» нынешних действий. Он не уточнил число подсанкционных лиц и их имена. Каких-либо документов на момент написания заметки опубликовано не было.
«Мы продолжим эскалацию санкций, если Россия продолжит эскалацию», – сказал Байден, отметив, что поставки вооружений Украине также будут продолжаться. «Мы продолжим поддерживать и наших союзников по НАТО», — добавил президент США. Он уточнил, что это касается, в первую очередь, «усиления» союзников из числа Балтийских стран поставками снаряжения и отправкой дополнительных американских военных из-за продолжения размещения в Белоруссии российских войск.
«Мы не хотим сражаться с Россией. Мы хотим послать ей сообщение», — сказал Байден.
«Первый транш» санкций был самым легким
Ранее сегодня ограничения уже ввела Великобритания. Под санкции Лондона попали банк «Россия», «Черноморский банк торговли и развития», Генбанк, «Индустриальный сберегательный банк» (работают в Крыму, который британские власти считают частью Украины) и Промсвязьбанк (обслуживает российский гособоронзаказ и поэтому считается «угрозой» суверенитету Киева). С ними британским компаниям и физлицам отныне запрещены операции.
Ограничения также были введены против бизнесменов Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов, которым отныне запрещен въезд в Великобританию, их активы там должны быть заморожены, а контакты с ними для британских компаний и физлиц – запрещены.
Премьер–министр Великобритании Борис Джонсон назвал эти ограничения «первым траншем» санкций и «преградой» на пути дальнейшего российского «вторжения», таким образом, намекнув на продолжение работы в этом направлении вместе с союзниками из США и ЕС. Позже глава британского МИД Лиз Трасс заявила, что в случае отказа Москвы от деэскалации – закрыть ей доступ к своему рынку суверенных финансовых долгов.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на фоне признания ДНР и ЛНР поручил минэкономики страны приостановить сертификацию газопровода «Северный поток – 2», без которой уже готовый объект не может быть запущен. Фактически она была задержана еще в 2021 г. с перенесением срока на первую половину 2022 г.
Выступая перед журналистами в Берлине, Шольц сказал, что правительство пошло на шаг официальной приостановки, так как «ситуация стала фундаментальной иной нежели раньше, в свете последних событий». Позже глава МИД Германии Анналена Бербок добавила, что проект газопровода отныне «заморожен». В Кремле заявили, что «сожалеют» о подобном решении Берлина. Газопровод уже находится под санкциями США с 2019 г., но законопроект сенатора Теда Круза с новыми ограничениями против него, включая руководство компании–оператора Nord Stream 2 AG, был отклонен в середине января.
Но равнять приостановку сертификации с санкциями против «Северного потока – 2» было бы некорректно, уверен руководитель Центра страновых исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Процесс сертификации стоял на месте и до признания Россией ДНР и ЛНР, так что решение Шольца просто закрепляет статус–кво.
По словам Белова, германские власти не закрывают газопровод, а откладывают его реализацию до лучших времен, изящно выходя из сложного положения. Пока функционируют другие газопроводы, говорить о каком–то ущербе России от такого решения Берлина преждевременно – проблемы от задержки с «Северным потоком – 2» будут именно у Европы, считает эксперт.
Вопрос границ может привести к войне и новым санкциям
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, США «в случае дальнейшего вторжения» России на Украину вслед за уже объявленными санкциями готовят экспортные ограничения. Они могут предполагать расширение списка продукции, для продажи которой в Россию поставщики обязаны получать лицензии от американского правительства.
По словам собеседников агентства, в список могут войти от коммерческой электроники и компьютеров до полупроводников и запчастей для гражданских самолетов. О подготовке похожего проекта ограничений сообщалось еще в конце декабря 2021 г. Тогда целью таких мер член Совета национальной безопасности США Питер Харелл назвал «подрыв способности России иметь промышленное производство в нескольких ключевых секторах», заставить «деградировать российские высокотехнологичные отрасли».
В целом любые новые санкции будут зависеть от логики, в рамках которой будет развиваться украинский кризис, говорит научный сотрудник МГИМО Артем Соколов. А логика эта и дальнейшие сценарии напрямую связаны с географическими параметрами признания республик Донбасса Россией и их военно–политическими последствиями, поясняет эксперт Российского совета по международным делам Иван Тимофеев.
Российские официальные лица не сразу дали точное понимание, в каких границах они признают ДНР и ЛНР: фактически контролируемой ими территории по линию разграничения с Вооруженными силами Украины (ВСУ) или до административных границ украинских Донецкой и Луганской областей, заявленных как государственные в конституциях этих образований после провозглашения в 2014 г.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил о границах двух республик по границам Донецкой и Луганской областей. В договоре о Дружбе и сотрудничестве, подписанном Россией с ДНР и ЛНР говорится, что необходимо заключить отдельные соглашения по определению госграницы. Одновременно президент Украины Владимир Зеленский уже отказался отводить войска с линии соприкосновения и отдавать ДНР и ЛНР оставшуюся часть региона. Сейчас обе республики контролируют около 30% заявленной территории.
Наконец, днем 22 февраля президент России Владимир Путин на пресс–конференции после одобрения Советом Федерации решения об использовании российской армии за рубежом заявил, что Москва признает границами ДНР и ЛНР те, которые они заявляют формально. Это – границы Донецкой и Луганской областей. Решить вопрос о контроле Путин надеется путем переговоров между Донецком и Луганском с одной стороны и Киевом – с другой. «Сейчас это невозможно, но в будущем это получится», – сказал российский президент.
Он добавил, что речи о немедленной отправке российских войск в Донбасс пока не идет. «Предсказывать какую-то конкретную канву возможных действий вообще невозможно, это зависит от конкретной ситуации, которая складывается на месте, на земле», – сказал Путин.
По словам Тимофеева, признание ДНР и ЛНР в административных границах Донецкой и Луганской областей Украины с большой вероятностью может привести к военной эскалации для вытеснения ВСУ с оставшихся под их контролем территорий. Покидать без боя украинские военные их не будут, уверен эксперт.
Если Россия попробует вытеснить их с помощью силы из региона, это приведет к значительно более жестким санкциям против финансового сектора, крупным бизнесменам, дозировано – по–нефтяному, горнодобывающему и другим секторам, предполагает Тимофеев: будут расширены запреты на экспорт в Россию, а фондовые и валютные рынки ожидает дальнейшее «кинжальное» падение.
Но, учитывая заявление Путина о возможности переговоров по границе, вытеснять ВСУ с боями из Донбасса пока не планируется, продолжает эксперт. Поэтому вероятны и промежуточные варианты: это, например, признание в существующих границах.