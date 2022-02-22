Байден анонсировал санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

«Сегодня он заявил, что эти образования простираются дальше, чем он [изначально] признал, заявив о больших территориях, находящихся под юрисдикцией украинского правительства. Он настроен взять большие территории силой, на мой взгляд. Это начало российского вторжения на Украину. Я собираюсь объявить об ответных санкциях», – сказал Байден, отметив, что это сделано в координации с союзниками, как и в 2014 г., готовя санкции в течение последних двух месяцев.