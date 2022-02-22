Эскалация вокруг Украины разогрела цены нефти и газа

Эскалация вокруг Украины разогрела цены нефти и газаРынок опасается срыва российских поставок в ЕС из-за санкций, говорят эксперты
Спотовые цены на нефть и газ 22 февраля перешли к стремительному росту на фоне обострения геополитической ситуации. По данным биржи ICE, стоимость апрельского (ближайшего) фьючерса североморской нефти Brent поднималась до $99,3 за баррель впервые с сентября 2014 г. (+3,8% к предыдущей сессии). Техасская WTI росла во вторник на 3,2% до $94,5 за баррель. На пике Brent торговалась по $103,3 за баррель. WTI продавалась дороже $100 в июле 2014 г. – по $106,09 за баррель.
Мартовский фьючерс на газ на голландском хабе TTF, согласно данным ICE и расчетам «Ведомостей», 22 февраля взлетел на 10% к предыдущей торговой сессии до $950 за 1000 куб. м. Впрочем, ему пока далеко до максимумов декабря 2021 г., когда стоимость 1000 куб м. в ЕС достигала $2200.
Спотовые цены на газ в Европе остаются высокими из–за рекордного отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) в отопительный сезон 2020–2021 гг. Летом прошлого года страны ЕС не успел наполнить ПХГ, из–за чего в новый отопительный сезон 2021–2022 гг. вошли с дефицитом. По оценке «Газпрома», на 17 февраля в хранилищах оставалось менее 5% от объемов, закачанных в подземные хранилища прошлым летом. Согласно последним актуальным данным Gas Infrastructure Europe, 20 февраля в европейских ПХГ было около 33,3 млрд куб. м газа (или 31% от максимального объема). С декабря «Газпром» не осуществляет поставок по газопроводу Ямал – Европа, который работает в реверсном режиме. Кроме того, в январе 2022 г. компания почти в два раза снизила объем транзита через территорию Украины.
Российский президент Владимир Путин вечером 21 февраля признал независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и после обращения к нации подписал соответствующий указ, а также договоры с ДНР и ЛНР о дружбе и взаимопомощи. 22 февраля их ратифицировали Госдума и Совет Федерации. Признание Россией отколовшихся от Украины в 2014 г. самопровозглашенных республик было негативно воспринято в Европе и США. В частности, президент Соединенных Штатов Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским «решительно осудил» это решение России. Ответом стали ограничения со стороны США: запрет на торговлю с ДНР и ЛНР и любые инвестиции (соответствующий указ уже подписан Байденом). Решение о признании суверенитета ЛНР и ДНР уже официально осудили Канада, Великобритания, Франция, Германия, Молдавия, Польша и Финляндия.
Ранее ЕС и США обещали расширить санкции против России в случае эскалации конфликта вокруг Украины и вооруженной агрессии против нее со стороны России.
По словам директора по исследованиям Vygon Consulting Марии Беловой, рост цен на нефть и газ – реакция рынка на «широкий спектр дальнейших геополитических рисков», от усиления санкционного давления на Россию до начала вооруженного конфликта.
Директор группы по природным ресурсам агентства Fitch Ratings Дмитрий Маринченко добавляет, что именно геополитические риски, которых так опасались инвесторы, стали более реальными. Дальнейшая динамика роста цен будет зависеть от степени эскалации конфликта и санкций, соглашается он.
«Цены поднялись на шаг на фоне решений президента России. Сейчас рынок ждет дальнейшего развития событий», – сказала «Ведомостям» Белова. Маринченко добавляет, что в лучшем случае ситуация «будет заморожена и геополитическая премия [к цене энергоресурсов] постепенно сойдет на нет». «В худшем – конфликт выйдет за нынешние границы ДНР и ЛНР, а санкционный ответ в отношении России будет намного более серьезным, вплоть до ограничений экспорта энергоресурсов», – добавил он.
По словам Беловой, для рынка наиболее чувствительным станет физическое сокращение объемов поставок энергоресурсов из России. В частности, потребителей из–за обострения политической ситуации беспокоят возможные перебои поставок нефти Urals в Европу по южному участку трубопровода «Дружба», добавляет старший аналитик BCS Global Markets Рональд Смит.
В первом случае – если конфликт будет заморожен и дополнительные санкции против РФ, затрагивающие нефтяной сектор, не введут – цена барреля может вернуться в диапазон $80–90, прогнозирует Маринченко. В случае обострения ситуации, по его словам, она гарантированно превысит $100. Цена газа в первом случае составит $500–1000 за 1000 куб. м, во втором – вновь преодолеет $1000.
По мнению Смита, если дальнейшей эскалации конфликта не произойдет, то «премии за политические риски» к цене нефти и газа исчезнут уже в ближайшие 2–3 недели.
В середине февраля 2022 г. Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщал, что увеличение стоимости нефти с $70 за баррель в конце 2021 г. до $100 к концу февраля 2022 г. спровоцирует рост инфляции в США и странах ЕС примерно на 0,5% во второй половине текущего года. При этом в январе индекс потребительских цен в США впервые с 1982 г. уже достиг 7,5% в годовом выражении, в еврозоне – рекордные 5,1%. Подорожание нефти до $150 за баррель, согласно оценкам JPMorgan Chase & Co, почти остановит рост мировой экономики и приведет к тому, что инфляция в среднем преодолеет порог в 7% – то есть более чем в три раза превысит уровень, на который ориентируется большинство центральных банков.
Ранее аналитики инвестбанков Morgan Stanley и Goldman Sachs прогнозировали, что стоимость барреля нефти марки Brent достигнет $100 в III квартале 2022 г.