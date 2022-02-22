Эскалация вокруг Украины разогрела цены нефти и газа

В середине февраля 2022 г. Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков сообщал, что увеличение стоимости нефти с $70 за баррель в конце 2021 г. до $100 к концу февраля 2022 г. спровоцирует рост инфляции в США и странах ЕС примерно на 0,5% во второй половине текущего года. При этом в январе индекс потребительских цен в США впервые с 1982 г. уже достиг 7,5% в годовом выражении, в еврозоне – рекордные 5,1%. Подорожание нефти до $150 за баррель, согласно оценкам JPMorgan Chase & Co, почти остановит рост мировой экономики и приведет к тому, что инфляция в среднем преодолеет порог в 7% – то есть более чем в три раза превысит уровень, на который ориентируется большинство центральных банков.