США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО: чем это грозит стране и смартфонам

Введение США ограничений на экспорт американских смартфонов в Россию возможно, но только в случае прямого военного столкновения на Украине, когда соображения экономических потерь американских компаний на российском рынке Вашингтон волновать уже не будут, заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Ограничения были бы болезненны, полагает он: опыт экспортного контроля США показывает, что они могут касаться и американских компонентов в зарубежной технике, и даже тех компонентов, которые произведены по американским технологиям в других странах.