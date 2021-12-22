США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО: чем это грозит стране и смартфонам

США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО: чем это грозит стране и смартфонамВ зоне риска также может оказаться и авиационная промышленность
Угроза для России
США рассматривают жесткие ограничения экспорта в Россию, чтобы подорвать ее экономику в случае предполагаемого «вторжения» на Украину. В Россию могут ограничить ввоз смартфонов, а также ключевых автомобильных и авиазапчастей. Соответствующие меры якобы обсуждались на встрече представителей администрации президента США Джо Байдена во вторник, сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленный источник.
«Мы не знаем, что это за чиновник и существует ли он вообще, поэтому здесь пока нечего комментировать», – заявил в ответ на эту новость пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Собеседник Reuters утверждает, что в случае ограничений могут использовать механизмы, опробованные прошлым президентом США Дональдом Трампом при введении санкций против китайской Huawei. Тогда США заблокировали доступ китайской телекоммуникационной компании к передовым полупроводникам, разработанным в США.
По словам собеседника Reuters, официальные лица США при подготовке похожих ограничений для России планируют провести консультации с ключевыми партнерами в Европе и Азии.
Ситуация вокруг Украины стала одной из главных тем переговоров президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена 7 декабря. На ней Байден выразил озабоченность США и их европейских союзников по поводу «сосредоточения Россией сил вокруг Украины», передавал американский Белый дом. В ответ на угрозу введения санкций против России Путин назвал НАТО ответственным за создавшуюся ситуацию, говорилось в сообщении Кремля.
Сообщения источника Reuters совпали по времени с заявлением торгового представителя США Кэтрин Тай, которая обвинила Россию в нарушении принципов Всемирной торговой организации (ВТО). Нарушение, по мнению Тай, заключается в политике импортозамещения в разных сферах, включая IT. Россия ограничивает доступ на свой рынок иностранной продукции, включая сельскохозяйственные товары, и в целом действует в русле протекционизма.
По словам Тай, США и их союзники работают над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности, используя инструменты ВТО, так как действия Москвы ставят американские компании в «невыгодное положение».
Россия начала импортозамещение и ввела ограничения на импорт продукции, включая продовольственные товары, в 2014 г. в ответ на санкции, которые были введены после присоединения Крыма. «Что касается ВТО, мы не согласны с такой точкой зрения, Россия ничего не нарушает в этой области», – заявил в ответ Песков.
Угроза для смартфонов
Введение США ограничений на экспорт американских смартфонов в Россию возможно, но только в случае прямого военного столкновения на Украине, когда соображения экономических потерь американских компаний на российском рынке Вашингтон волновать уже не будут, заявил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев. Ограничения были бы болезненны, полагает он: опыт экспортного контроля США показывает, что они могут касаться и американских компонентов в зарубежной технике, и даже тех компонентов, которые произведены по американским технологиям в других странах.
«При наличии в корейском или китайском телефоне американских или произведенным по американским технологиям деталей поставлять их в Россию будет нельзя, а нарушителей США будут преследовать в уголовном или административном порядке», – поясняет эксперт.
По данным GS Group, американская Apple по итогам первого полугодия 2021 г. занимала 44% российского рынка смартфонов. И ограничение поставок стало бы серьезным поворотом в политике санкций США, которые в последние 20-25 лет делали акцент на ограничениях именно в отношении элиты и ключевых секторов экономики, заключает Тимофеев.
Введение ограничений на экспорт гаджетов и другой электроники по образцу Huawei приведет к тому, что запрет коснется техники, где есть «американские» микропроцессоры и память, хотя они и производятся в других странах, например в Южной Корее, считает главный аналитик РАЭК Карен Казарян. Для поставок в Россию просто не будут производиться соответствующие компоненты, это приведет к сокращению доли рынка для продукции таких компаний, как Apple, отмечает Казарян.
Самый пессимистичный сценарий такой, говорит эксперт: если прогнозы Reuters будут реализованы, то iPhone можно будет ввозить только «всерую», а правообладатель ПО сможет ограничить его действие на территории. В Иране, против которого действуют санкции США, вся ниша гаджетов занята китайскими производителями. При этом китайская Xiaomi в сентябре прекратила экспорт смартфонов в страну и заблокировала их.
«Ведомости» направили запрос в Apple.
Угроза для авиации
В современных российских самолето- и вертолетостроительных программах есть некоторое количество воздушных судов, в комплектации которых используются изделия американского происхождения. Наиболее известные проекты – МС-21-300 и вертолеты «Ансат» с двигателями Pratt & Whitney, авионика в бортовом радиоэлектронном оборудовании в Sukhoi Superjet, говорит директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. В вертолетах Ми-8 и их модификациях, Ми-38, а также в Ка-32 доля комплектующих условно американского происхождения незначительно мала и легко заменима, отметил эксперт.
Практически по всем проектам, где есть американские комплектующие, сейчас запущены программы импортозамещения, говорит Пантелеев. В частности, для МС-21 еще в 2018 г. сертифицирован российский двигатель ПД-14. Главным риском для самолето- и вертолетостроения в случае санкций может быть сдвиг сроков реализации, а также дополнительные затраты из-за срыва сроков поставок и попыток ускорить разработку и производство отечественных аналогов комплектующих.
Санкции могут привести и к тому, что будет невозможно поставлять комплектующие, необходимые для поддержания летной годности, добавляет Пантелеев. Это, в свою очередь, отпугнет лизинговые компании, в собственности которых находится значительное число самолетов. Иран, против которого также действуют санкции США на поставки американских авиазапчастей, в том числе в самолетах европейского производства, использует различные «серые» схемы поставок, говорит Пантелеев, а часть техники ремонтирует своими силами. Но никакого «паралича» авиаперевозок в Иране в итоге не произошло, констатирует он.
Последует ли что-то за угрозами
Юридическая атака США в рамках ВТО на подавляющее большинство программ импортозамещения, согласно независимому анализу НИУ ВШЭ, будет очень непростой, уверен заведующий кафедрой торговой политики НИУ ВШЭ Максим Медведков, в начале 2000-х возглавлявший российскую делегацию на переговорах по вступлению в ВТО, а затем – департамент торговых переговоров Минэкономразвития.
Импортозамещение жизненно важных товаров для функционирования критической инфраструктуры с переориентацией на отечественных поставщиков не противоречит принципам организации, это делают сами США и Евросоюз, и они не предъявляют иски в ВТО друг на друга. Кроме того, когда Россия начинала программы импортозамещения, она как раз учитывала возможные претензии, отметил эксперт.
Нынешняя угроза не первая – все эти годы США в комитетах ВТО говорили о «российском протекционизме», напомнил Медведков. Россия принимала это к сведению, но политику в этой области не меняла, так как основная ее причина не была устранена: никто не гарантировал снятия санкций, наоборот, речь идет только об их расширении.
Кроме того, американским представителям в ВТО негласно запрещено встречаться с российскими, так что диалог искусственно тормозится, говорит Медведков. Никаких консультаций с 2014 г. фактически нет, процедура разрешения споров в ВТО не работает – апелляционный орган фактически заморожен, считает эксперт.
Угроза санкциями соответствует представлению американского истеблишмента о своем продолжающемся исключительном доминировании в мире, в том числе в экономике, заключает директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев: «Обвинения России со стороны США в невыполнении и нарушении принципов ВТО могут вызывать только иронию, так как американская санкционная политика является ничем иным, как инструментом недобросовестной конкуренции».