Байден анонсировал «жесткие санкции» в отношении России
Президент США Джо Байден анонсировал «жесткие санкции» в отношении России после начала специальной военной операции в Донбассе. Об этом Байден заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится на сайте Белого дома.
«Завтра я встречусь с лидерами "Большой семерки", и Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут жесткие санкции в отношении России. Мы будем продолжать оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу», — заявил Байден.
Он осудил «нападение российских военных на Украину» и назвал его «неспровоцированным и неоправданным». В ходе разговора с Зеленским Байден рассказал ему о шагах, которые США будут предпринимать, чтобы «привлечь международное осуждение». Зеленский попросил президента США призвать мировых лидеров выступить против «агрессии президента Путина» и поддержать украинцев.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по украинским городам.