Байден анонсировал «жесткие санкции» в отношении России

Он осудил «нападение российских военных на Украину» и назвал его «неспровоцированным и неоправданным». В ходе разговора с Зеленским Байден рассказал ему о шагах, которые США будут предпринимать, чтобы «привлечь международное осуждение». Зеленский попросил президента США призвать мировых лидеров выступить против «агрессии президента Путина» и поддержать украинцев.