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Байден анонсировал «жесткие санкции» в отношении России

Ведомости

Президент США Джо Байден анонсировал «жесткие санкции» в отношении России после начала специальной военной операции в Донбассе. Об этом Байден заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится на сайте Белого дома.

«Завтра я встречусь с лидерами "Большой семерки", и Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры введут жесткие санкции в отношении России. Мы будем продолжать оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу», — заявил Байден.

Он осудил «нападение российских военных на Украину» и назвал его «неспровоцированным и неоправданным». В ходе разговора с Зеленским Байден рассказал ему о шагах, которые США будут предпринимать, чтобы «привлечь международное осуждение». Зеленский попросил президента США призвать мировых лидеров выступить против «агрессии президента Путина» и поддержать украинцев.

Ранее по теме: Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по украинским городам.

Ранее по теме: Минфин США обнародовал список санкций против ВЭБ.РФ, ПСБ и суверенного долга России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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