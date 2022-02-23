Минфин США обнародовал список санкций против ВЭБ.РФ, ПСБ и суверенного долга России

«ВЭБ и ПСБ являются государственными учреждениями, которые играют особую роль в поддержании обороноспособности России и ее экономики», – мотивирует ведомство введение санкций против них, добавляя, что ВЭБ.РФ также обслуживает российский государственный долг, финансирует экспорт, инвестиционные и инфраструктурные проекты. ПСБ же, отмечает Минфин США, – восьмой по величине банк России, который финансирует до 70% ее гособоронзаказа.