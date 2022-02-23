Минфин США обнародовал список санкций против ВЭБ.РФ, ПСБ и суверенного долга России

Минфин США обнародовал список санкций против ВЭБ.РФ, ПСБ и суверенного долга РоссииПод ограничения попали также сыновья Бортникова, Фрадкова и Кириенко
Министерство финансов США опубликовало список санкций в связи с признанием Россией ДНР и ЛНР. Под ограничения попали ВЭБ.РФ, Промсвязьбанк(ПСБ), а также 42 их дочки. Кроме того, персональные санкции введены против топ-менеджера ВТБ Дениса Бортникова (сына главы ФСБ Александра Бортникова), председателя ПСБ Петра Фрадкова и главы VK Владимира Кириенко (сына замглавы администрации российского президента Сергея Кириенко).
«ВЭБ и ПСБ являются государственными учреждениями, которые играют особую роль в поддержании обороноспособности России и ее экономики», – мотивирует ведомство введение санкций против них, добавляя, что ВЭБ.РФ также обслуживает российский государственный долг, финансирует экспорт, инвестиционные и инфраструктурные проекты. ПСБ же, отмечает Минфин США, – восьмой по величине банк России, который финансирует до 70% ее гособоронзаказа.
В санкционный список также включены 25 дочерних компаний ВЭБ.РФ, включая футбольный клуб ЦСКА (под контролем ВЭБ.РФ с 2019 г.) и 17 «дочек» ПСБ. США разрешили ряд сделок с ВЭБ.РФ для обслуживания облигаций, выпущенных до 1 марта 2022 г. ЦБ, ФНБ, Минфином России. Срок завершения всех сделок с ВЭБ.РФ и его дочерними предприятиями установлен американским Минфином до 24 марта 2022 г.
Кроме того, Минфин сообщает о санкциях против суверенного долга России, «еще больше отрезав Россию от источников доходов для финансирования своего правительства или приоритетов президента Путина, включая его дальнейшее вторжение в Украину». «Эти ограничения существенно перекрыли России основной способ привлечения денег», – говорится в сообщении американского ведомства.
Сыновья Бортникова, Фрадкова и Кириенко попали под санкции как члены семей элит, близких к президенту России Владимиру Путину. Отмечается, что через них «олигархи, находящиеся под санкциями» продолжают «использовать свою близость к российскому президенту» для личного обогащения, «перемещения активов и сокрытия своего огромного богатства».
Ранее сегодня президент США Джо Байден в своем обращении, которое транслировала пресс-служба Белого дома, анонсировал введение санкций против двух крупных «российских финансовых институтов» – ВЭБ.РФ и ПСБ, а также российского суверенного долга и представителей российских «элит», включая их детей. Таким образом он отреагировал на признание Россией независимости провозглашенных весной 2014 г. на территории Донецкой и Луганской областей Украины ДНР и ЛНР.
21 февраля главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население от «агрессии» со стороны украинских силовиков. Вечером президент России подписал соответствующие указы, а 22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.