На фоне заявлений Байдена рубль укрепляется и фондовый рынок растет

Незадолго до выступления Байдена санкции против России анонсировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. ЕС введет ограничения против 27 физических и юридических лиц, которые подрывают целостность Украины, будет ограничен доступ к европейскому финансовому рынку, а европейским компаниям запретят вести бизнес с ДНР и ЛНР. Под санкции попадут в том числе банки и другие организации, финансирующие операции в Донбассе, уточнил Боррель. Он не назвал конкретные компании, но ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ограничения наложат на госкорпорацию ВЭБ.РФ, банк «Россия» и Промсвязьбанк. Reuters писал, что ЕС также введет запрет на торговлю российскими государственными облигациями. Но деталей пока также нет.