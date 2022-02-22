На фоне заявлений Байдена рубль укрепляется и фондовый рынок растет

На фоне заявлений Байдена рубль укрепляется и фондовый рынок растетДоллар стоит дешевле 79 руб., а российские активы дорожают несмотря на новые санкции
Российский рынок отреагировал ростом на выступление президента США Джо Байдена, в ходе которого тот анонсировал новые санкции против России. Индекс IMOEX2, который учитывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, к 23:00 рос на 1,6%, а во время выступления Байдена в моменте подскочил более, чем на 4%.
Рубль резко укрепился к доллару после выступления Байдена на 1,2%: к 22:50 американская валюта стоила 78,8 руб. Евро также снижался и торговался на уровне 89,3 руб. (–0,78 руб.).
Байден заявил, что санкции будут введены против российского госдолга (сейчас действуют только санкции в отношении новых выпусков госдолга – вторичный долг пока не затронут), под «блокирующие» ограничения попадут ВЭБ.РФ и «военный банк» (скорее всего, имеется в виду Промсвязьбанк), запуск «Северного потока – 2» (по согласованию с Германией) может быть предотвращен. Какой-то конкретики Белый дом пока не предоставил.
Незадолго до выступления Байдена санкции против России анонсировал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. ЕС введет ограничения против 27 физических и юридических лиц, которые подрывают целостность Украины, будет ограничен доступ к европейскому финансовому рынку, а европейским компаниям запретят вести бизнес с ДНР и ЛНР. Под санкции попадут в том числе банки и другие организации, финансирующие операции в Донбассе, уточнил Боррель. Он не назвал конкретные компании, но ранее сегодня Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что ограничения наложат на госкорпорацию ВЭБ.РФ, банк «Россия» и Промсвязьбанк. Reuters писал, что ЕС также введет запрет на торговлю российскими государственными облигациями. Но деталей пока также нет.
Первыми о санкциях объявила Великобритания – ограничения наложены на банк «Россия», «Черноморский банк развития и реконструкции», Генбанк, «Индустриальный сберегательный банк» и Промсвязьбанк. Санкции предполагают запрет на осуществление операций с данными кредитными организациями.