Зеленский объявил о создании «антипутинской коалиции»

22 февраля Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. В соответствии с документами Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности обеих республик, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также противодействовать актам агрессии, пояснил в тот день официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.