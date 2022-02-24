Зеленский объявил о создании «антипутинской коалиции»
Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с главами США, Германии, Европейского совета, Польши и Великобритании объявил о создании «антипутинской коалиции».
«Поговорил с Джо Байденом, Олафом Шольцем, Шарлем Мишелем, Анджеем Дудой, Борисом Джонсоном. Призываем немедленно остановить Путина, войну против России и всего мира. Создание антипутинской коалиции. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украины. Закройте воздушное пространство. Мир должен принудить Россию к миру», — написал украинский президент на своей странице в Twitter.
Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент сослался на то, что за военной помощью к Москве обратились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля.
22 февраля Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. В соответствии с документами Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности обеих республик, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также противодействовать актам агрессии, пояснил в тот день официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.
22 февраля Путин также получил разрешение Совета Федерации на использование российских Вооруженных сил за рубежом. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что в Донбасс могут направить российских миротворцев.