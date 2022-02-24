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Зеленский объявил о создании «антипутинской коалиции»

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров с главами США, Германии, Европейского совета, Польши и Великобритании объявил о создании «антипутинской коалиции».

«Поговорил с Джо Байденом, Олафом Шольцем, Шарлем Мишелем, Анджеем Дудой, Борисом Джонсоном. Призываем немедленно остановить Путина, войну против России и всего мира. Создание антипутинской коалиции. Немедленные санкции, защита и финансовая поддержка Украины. Закройте воздушное пространство. Мир должен принудить Россию к миру», — написал украинский президент на своей странице в Twitter.

Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Ее целью он назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Президент сослался на то, что за военной помощью к Москве обратились самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля.

Путин подчеркнул, что оккупировать Украину в Москве не планируют, однако будут стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны. После этого СNN сообщил о взрывах в нескольких крупнейших городах республики, в том числе в районе аэропорта Киева. На Украине введено военное положение.

22 февраля Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР. В соответствии с документами Россия будет содействовать защите суверенитета и территориальной целостности обеих республик, принимать все доступные меры для устранения угрозы миру на этих территориях, а также противодействовать актам агрессии, пояснил в тот день официальный представитель президента России, статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков.

22 февраля Путин также получил разрешение Совета Федерации на использование российских Вооруженных сил за рубежом. Председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко отметила, что в Донбасс могут направить российских миротворцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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