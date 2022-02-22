Путин попросил Совет Федерации разрешить использование войск за рубежом
Президент России Владимир Путин обратился в Совет Федерации за разрешением на использование Вооруженных сил РФ за рубежом, сообщила глава верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
«В Совет Федерации поступило обращение президента РФ Владимира Владимировича Путина об использовании вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения», — сказала она (цитата по ТАСС).
По ее словам, комитеты Совета Федерации на закрытом заседании рассмотрели обращение президента, теперь Совфед 22 февраля рассмотрит его на открытом заседании.
Вчера главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик, чтобы защитить местное население от агрессии со стороны украинских силовиков. Вечером президент России подписал соответствующие указы, а сегодня Госдума и Совет Федерации одобрили федеральный закон о ратификации договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.
Евросоюз, НАТО и США осудили решение Путина. ОБСЕ призвала Россию немедленно отменить признание суверенитета ДНР и ЛНР, пояснив, что это противоречит минским соглашениям и может усилить напряженность в регионе.
ДНР и ЛНР объявили о своей независимости весной 2014 г., когда на территориях Донецкой и Луганской областей Украины начался вооруженный конфликт после госпереворота в Киеве. Позже республики провели референдумы о независимости от Украины. США, страны Европы и ряд других государств не признали результаты голосования. Россия тогда заявила об «уважении» референдумов, однако также не подтвердила признание ДНР и ЛНР юридически.
На прошлой неделе ситуация с безопасностью в Донбассе начала усугубляться. Так, с 18 по 20 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в регионе свыше 3200 случаев нарушения режима прекращения огня. В республиках утверждают, что Украина планирует напасть на Донбасс, однако в Киеве эту информацию отрицают и обвиняют республики в том, что их силы обороны сами себя обстреливают. В ДНР и ЛНР в связи со сложившейся ситуацией объявили эвакуацию мирных жителей и всеобщую мобилизацию.