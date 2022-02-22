В ДНР сообщили об обстреле Донецка из «Градов» впервые за четыре года
Донецк подвергся обстрелу из реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» впервые с 2018 г., сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Последний случай применения РСЗО был зафиксирован 16 мая 2018 г.
«Впервые с 2018 г. противник применил РСЗО — в 15:10 по Донецку (Киевский район) выпущено пять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении. Всего по городу было выпущено 12 артиллерийских снарядов калибра 122 мм.
Ранее сегодня заместитель начальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинские диверсанты устроили взрыв на трассе Донецк — Горловка. В результате погибли три человека, проезжавшие на автомобиле. Помимо этого в республике заявили, что за последние сутки режим прекращения огня был нарушен 59 раз.
В МИД РФ также выразили опасение, что угроза возобновления крупномасштабных военных действий в Донбассе довольно высока. Замглавы российского дипведомства Андрей Руденко подчеркнул, что в зоне конфликта вновь ведутся регулярные обстрелы, постоянно нарушается режим прекращения огня. Он также добавил, что в результате была частично разрушена инфраструктура региона, в частности, прекратилось газо- и водоснабжение во многих населенных пунктах. В ГУ МЧС по Ростовской области также сообщили, что уже более 90 000 человек эвакуировались из ДНР и ЛНР в Россию за последние дни.
На прошлой неделе ситуация с безопасностью в Донбассе начала усугубляться. Так, с 18 по 20 февраля наблюдатели ОБСЕ зафиксировали в регионе свыше 3200 случаев нарушения режима прекращения огня. В республиках утверждают, что Украина планирует напасть на Донбасс, однако в Киеве эту информацию отрицают и обвиняют республики в том, что их силы обороны сами себя обстреливают. В ДНР и ЛНР в связи со сложившейся ситуацией объявили эвакуацию мирных жителей и всеобщую мобилизацию. Накануне президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости обеих республик.