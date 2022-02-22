МИД предупредил об угрозе возобновления войны в Донбассе

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что более 90 000 человек эвакуировались из ДНР и ЛНР в Россию за последние дни. По данным на 22 февраля, более 7000 беженцев, в том числе 3200 детей, расположились в 118 пунктах размещения в Ростовской области. Более 11 000 человек, в том числе около 5000 детей, отправились на поездах в другие регионы России. За последние сутки границу России пересекли около 20 000 жителей республик, отметили в МЧС.