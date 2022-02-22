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МИД предупредил об угрозе возобновления войны в Донбассе

Ведомости

На территории Донбасса могут возобновиться крупномасштабные боевые действия, заявил замглавы МИДа Андрей Руденко на заседании Госдумы, посвященном вопросу ратификации договоров о сотрудничестве ЛНР и ДНР с Россией. Трансляцию заседания ведет РБК.

«Мы оказались на пороге возобновления крупномасштабных боевых действий, грозящих потерями тысяч человеческих жизней», — сообщил Руденко, подчеркнув, что в зоне конфликта вновь ведутся регулярные обстрелы, постоянно нарушается режим прекращения огня. Он также добавил, что в результате была частично разрушена инфраструктура региона, в частности прекратилось газо- и водоснабжение во многих населенных пунктах.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что более 90 000 человек эвакуировались из ДНР и ЛНР в Россию за последние дни. По данным на 22 февраля, более 7000 беженцев, в том числе 3200 детей, расположились в 118 пунктах размещения в Ростовской области. Более 11 000 человек, в том числе около 5000 детей, отправились на поездах в другие регионы России. За последние сутки границу России пересекли около 20 000 жителей республик, отметили в МЧС.

Ранее сегодня заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские диверсанты устроили взрыв на трассе Донецк — Горловка, погибли три человека, проезжавшие на автомобиле. Помимо этого в ДНР заявили, что за последние сутки режим прекращения огня был нарушен 59 раз.

17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Ранее по теме: Владимир Путин поставил точку в вопросе о принадлежности Донбасса Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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