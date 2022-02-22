МИД предупредил об угрозе возобновления войны в Донбассе
«Мы оказались на пороге возобновления крупномасштабных боевых действий, грозящих потерями тысяч человеческих жизней», — сообщил Руденко, подчеркнув, что в зоне конфликта вновь ведутся регулярные обстрелы, постоянно нарушается режим прекращения огня. Он также добавил, что в результате была частично разрушена инфраструктура региона, в частности прекратилось газо- и водоснабжение во многих населенных пунктах.
В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что более 90 000 человек эвакуировались из ДНР и ЛНР в Россию за последние дни. По данным на 22 февраля, более 7000 беженцев, в том числе 3200 детей, расположились в 118 пунктах размещения в Ростовской области. Более 11 000 человек, в том числе около 5000 детей, отправились на поездах в другие регионы России. За последние сутки границу России пересекли около 20 000 жителей республик, отметили в МЧС.
Ранее сегодня заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинские диверсанты устроили взрыв на трассе Донецк — Горловка, погибли три человека, проезжавшие на автомобиле. Помимо этого в ДНР заявили, что за последние сутки режим прекращения огня был нарушен 59 раз.
17 февраля обострилась ситуация на востоке Украины. Главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили о массовой эвакуации граждан в Россию, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. В Киеве сообщения об атаках называют ложью и подтверждают свою приверженность дипломатическому урегулированию конфликта. Вечером 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.