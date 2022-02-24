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Зеленский объявил о введении на Украине военного положения

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране вводится военное положение. Такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Мы вводим военное положение на всей территории страны», — заявил Зеленский. По его словам, российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре и погранотрядам Украины, во многих городах страны слышны взрывы. Президент призвал жителей страны соблюдать спокойствие и оставаться дома.

Также Зеленский сообщил, что 24 февраля поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. США начали группировать международную поддержку для Украины, добавил он.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что российские вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

Ранее по теме: Минобороны России опровергло обстрелы украинских городов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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