Зеленский объявил о введении на Украине военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране вводится военное положение. Такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«Мы вводим военное положение на всей территории страны», — заявил Зеленский. По его словам, российские войска нанесли удары по военной инфраструктуре и погранотрядам Украины, во многих городах страны слышны взрывы. Президент призвал жителей страны соблюдать спокойствие и оставаться дома.
Также Зеленский сообщил, что 24 февраля поговорил по телефону с президентом США Джо Байденом. США начали группировать международную поддержку для Украины, добавил он.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. Затем CNN и «Интерфакс» сообщили о взрывах рядом с крупнейшими украинскими городами. В Минобороны России заявили, что российские вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.