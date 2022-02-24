Минобороны России опровергло обстрелы украинских городов

Ранее сегодня корреспонденты CNN на Украине сообщили, что слышали взрывы недалеко от крупных городов страны, в том числе рядом с Киевом, Харьковом, Днепром, Мариуполем и Одессой. Также сотрудники телеканала в российском Белгороде сообщили, что слышали глухие удары, похожие на исходящий артиллерийский огонь. «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник о «мощном взрыве» в районе казарм механизированной бригады в Одессе. Также взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Николаеве и Бердянске. Ракетным ударам подверглись военные объекты по всей Украине, отметило агентство.