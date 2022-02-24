Минобороны России опровергло обстрелы украинских городов
Российские вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Президент отмечал, что в планы России не входит оккупация Украины, Москва будет стремиться к ее демилитаризации.
«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — сообщили в Минобороны. Там отметили, что гражданскому населению ничто не угрожает.
Ранее сегодня корреспонденты CNN на Украине сообщили, что слышали взрывы недалеко от крупных городов страны, в том числе рядом с Киевом, Харьковом, Днепром, Мариуполем и Одессой. Также сотрудники телеканала в российском Белгороде сообщили, что слышали глухие удары, похожие на исходящий артиллерийский огонь. «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник о «мощном взрыве» в районе казарм механизированной бригады в Одессе. Также взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Николаеве и Бердянске. Ракетным ударам подверглись военные объекты по всей Украине, отметило агентство.