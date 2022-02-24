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Минобороны России опровергло обстрелы украинских городов

Ведомости

Российские вооруженные силы не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России. Утром 24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. Президент отмечал, что в планы России не входит оккупация Украины, Москва будет стремиться к ее демилитаризации.

«Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины», — сообщили в Минобороны. Там отметили, что гражданскому населению ничто не угрожает.

Ранее сегодня корреспонденты CNN на Украине сообщили, что слышали взрывы недалеко от крупных городов страны, в том числе рядом с Киевом, Харьковом, Днепром, Мариуполем и Одессой. Также сотрудники телеканала в российском Белгороде сообщили, что слышали глухие удары, похожие на исходящий артиллерийский огонь. «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник о «мощном взрыве» в районе казарм механизированной бригады в Одессе. Также взрывы слышны в Киеве, Краматорске, Николаеве и Бердянске. Ракетным ударам подверглись военные объекты по всей Украине, отметило агентство.

Ранее по теме: Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных