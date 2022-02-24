СNN сообщил о взрывах в крупных городах Украины

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает о «мощном взрыве» в районе казарм механизированной бригады в Одессе, еще два взрыва отмечены в Киеве, их слышно также в Краматорске, Николаеве, Бердянске. По данным агентства, ракетным ударам подверглись военные объекты по всей Украине. Сообщается о пожарах в Николаеве и уничтожении в Харькове склада ракетно-артиллерийского вооружения. Часть Одессы, по данным «Интерфакса», осталась без электричества. Сообщается также об ударах по базам авиации в Василькове, военным объектам в районе Днепра.