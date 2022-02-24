СNN сообщил о взрывах в крупных городах Украины
Репортеры американского телеканала CNN сообщили, что слышали взрывы рано утром 24 февраля в крупнейших городах Украины, в том числе в районе аэропорта в Киеве.
Сотрудники телеканала в Киеве слышали взрывы с востока в направлении международного аэропорта города. Пользователи соцсетей сообщили, что услышали несколько взрывов в районе Борисполя, который находится в 25 км от аэропорта. Информация об обстреле аэропорта не была подтверждена.
В Харькове также был слышен «непрерывный поток громких взрывов». Два человека из Краматорска (около 120 км от Донецка) услышали два мощных взрыва. Также о том, что слышали взрывы, рассказали телеканалу жители Днепра, Мариуполя и Одессы. Команда телеканала в Запорожье слышала по крайней мере один отдаленный взрыв, а сотрудники телеканала в российском Белгороде (около 80 км от Харькова) заявили, что слышали поток глухих ударов, которые «звучали как исходящий артиллерийский огонь).
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает о «мощном взрыве» в районе казарм механизированной бригады в Одессе, еще два взрыва отмечены в Киеве, их слышно также в Краматорске, Николаеве, Бердянске. По данным агентства, ракетным ударам подверглись военные объекты по всей Украине. Сообщается о пожарах в Николаеве и уничтожении в Харькове склада ракетно-артиллерийского вооружения. Часть Одессы, по данным «Интерфакса», осталась без электричества. Сообщается также об ударах по базам авиации в Василькове, военным объектам в районе Днепра.