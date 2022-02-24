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СNN сообщил о взрывах в крупных городах Украины

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Репортеры американского телеканала CNN сообщили, что слышали взрывы рано утром 24 февраля в крупнейших городах Украины, в том числе в районе аэропорта в Киеве.

Сотрудники телеканала в Киеве слышали взрывы с востока в направлении международного аэропорта города. Пользователи соцсетей сообщили, что услышали несколько взрывов в районе Борисполя, который находится в 25 км от аэропорта. Информация об обстреле аэропорта не была подтверждена.

В Харькове также был слышен «непрерывный поток громких взрывов». Два человека из Краматорска (около 120 км от Донецка) услышали два мощных взрыва. Также о том, что слышали взрывы, рассказали телеканалу жители Днепра, Мариуполя и Одессы. Команда телеканала в Запорожье слышала по крайней мере один отдаленный взрыв, а сотрудники телеканала в российском Белгороде (около 80 км от Харькова) заявили, что слышали поток глухих ударов, которые «звучали как исходящий артиллерийский огонь).

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает о «мощном взрыве» в районе казарм механизированной бригады в Одессе, еще два взрыва отмечены в Киеве, их слышно также в Краматорске, Николаеве, Бердянске. По данным агентства, ракетным ударам подверглись военные объекты по всей Украине. Сообщается о пожарах в Николаеве и уничтожении в Харькове склада ракетно-артиллерийского вооружения. Часть Одессы, по данным «Интерфакса», осталась без электричества. Сообщается также об ударах по базам авиации в Василькове, военным объектам в районе Днепра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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