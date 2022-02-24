Российские банки нарастили объем валюты в кассах и банкоматах
Согласно статистике регулятора, показатель растет второй месяц подряд: в декабре 2021 г. он увеличился на 21,3%, или на $2,4 млрд. При этом объем рублевой наличности в кассах и банкоматах в декабре-январе сократился на 7 млрд руб. до 757 млрд.
За два месяца российские банки переместили в кассы и банкоматы иностранных банкнот на $5,7 млрд – рекорд с 2014 г., когда на фоне присоединения Крыма к России объем наличных в валюте вырос на $8,9 млрд за месяц. Также в декабре того года показатель вырос на $7,3 млрд на фоне обвала на финансовых рынках после повышения ставки Центробанка до 17%. Также показатель рос в сентябре и декабре 2017 г., но не так сильно, как в последние два месяца.
Управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин отметил в своем Telegram-канале, что объем валюты в кассах и банкоматах в январе рос на фоне оттока валютных вкладов – тогда россияне сняли с депозитов $1,1 млрд и столько же с валютных счетов. Сбережения россиян в валюте в банках сократились на 2,4% до $90,6 млрд. В ноябре 2021 г. показатель снизился на 2,7%, или на $2,6 млрд. По мнению Сусина, спрос на валютную наличность сильно вырастет с учетом развития процессов. Возможно, ЦБ придется начать продавать валюту, чтобы удовлетворить спрос на нее и сдержать ослабление рубля, добавил он.