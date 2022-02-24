Российские банки нарастили объем валюты в кассах и банкоматах

За два месяца российские банки переместили в кассы и банкоматы иностранных банкнот на $5,7 млрд – рекорд с 2014 г., когда на фоне присоединения Крыма к России объем наличных в валюте вырос на $8,9 млрд за месяц. Также в декабре того года показатель вырос на $7,3 млрд на фоне обвала на финансовых рынках после повышения ставки Центробанка до 17%. Также показатель рос в сентябре и декабре 2017 г., но не так сильно, как в последние два месяца.