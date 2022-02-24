США пока не собираются отключать Россию от SWIFT

В то же время, отвечая на вопросы журналистов по поводу отключения России от SWIFT, Байден ответил отрицательно. «Санкции, которые мы наложили на банки, могут иметь более тяжелые последствия для них, чем [отключение от] SWIFT. Это всегда является опцией, но прямо сейчас — нет», — отметил президент США.