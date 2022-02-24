США пока не собираются отключать Россию от SWIFT

США пока не собираются отключать Россию от SWIFTНо Москве ограничат расчеты в четырех мировых валютах и наложат санкции на крупные банки
Президент США Джо Байден ввел новые санкции против России в связи с началом военной операции на Украине. Под ограничения попадают расчеты в долларах, фунтах, евро и йенах, четыре крупнейших банка, представители руководства страны, однако от системы SWIFT отключать страну пока не будут. Трансляция выступления Байдена велась YouTube-каналом пресс-службы Белого дома.
«Мы ограничим возможности России вести бизнес в евро, долларах, фунтах и йенах, что необходимо ей, чтобы быть частью мировой экономики. Мы ограничим возможность наращивать и финансировать российских военных. Мы собираемся обесценить ее возможности конкурировать в высокотехнологичной экономике XXI века», — сказал Байден.
«Сейчас мы накладываем санкции на российские банки, активы которых в общей сложности — $1 трлн, треть финансовых активов [банковской системы России]. Мы отрезаем их от американской финансовой системы. Мы блокируем еще четыре российских крупнейших банка. Все их активы в Америке будут заморожены», — сказал Байден.
«В их числе — ВТБ, второй по активам банк России», — сказал Байден.
Он добавил, что последуют новые санкции против представителей российской элиты. Однако Владимира Путина среди подсанкционных лиц пока нет, пояснил Байден.
Кроме того, президент США анонсировал санкции против ряда крупных российских госкомпаний. Он также заявил об ограничениях высокотехнологичного экспорта в Россию из США и их союзников, отметив, что это ударит, в том числе, по модернизации российской армии и космической отрасли.
В то же время, отвечая на вопросы журналистов по поводу отключения России от SWIFT, Байден ответил отрицательно. «Санкции, которые мы наложили на банки, могут иметь более тяжелые последствия для них, чем [отключение от] SWIFT. Это всегда является опцией, но прямо сейчас — нет», — отметил президент США.
Он также добавил, что силы НАТО «не будут отправлены на Украину», а будут «защищать каждый дюйм» территории членов альянса в Восточной Европе.
Байден в своей речи в очередной раз осудил «агрессию» России и стремление ее руководства «изменить границы» силой. «Абсолютно неоправданная агрессия сделает Россию слабее, а остальной мир — сильнее», — сказал президент США.
Первые санкции — британские
Ранее сегодня о санкциях объявила Великобритания. Премьер-министр страны Борис Джонсон, выступая в Палате общин, заявил, что Лондон в координации с Вашингтоном полностью заморозил британские активы ВТБ. «Нужно исключить российские банки из британской финансовой системы — крупнейшей в Европе», — добавил премьер.
Он также объявил о запрете авиакомпании «Аэрофлот» посадки самолетов на британской территории.
Вместе с «Аэрофлотом» и ВТБ под санкции попали Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), госкорпорация «Ростех» и «Уралвагонзавод».
По словам Джонсона, операция России против Украины — нарушение «всех цивилизованных принципов отношений между государствами». Джонсон заверил, что Лондон продолжит оказывать помощь Киеву. По его словам, в дальнейшем необходимо «положить конец зависимости Европы от нефти и газа России».
Союзники США в Азии и ЕС осудили Россию и также обещают санкции
Позицию США, осуждающую «беспричинную» агрессию России, впервые уже озвученную Байденом утром 24 февраля, поддержали и азиатские союзники Вашингтона. Как сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, Токио намерен быстро принять меры, включая рассмотрение новых санкций. Также Мацуно призвал Москву вернуться к дипломатическому решению украинского кризиса.
Антироссийские санкции планирует ввести и Южная Корея. Президент Мун Чжэ Ин заявил, что Сеул поддержит усилия международного сообщества «по сдерживанию вооруженной агрессии и поиску мирного решения».
С резким осуждением российской военной операции выступили лидеры Евросоюза. Как гласит опубликованное на сайте Евросовета совместное заявление его председателя Шарля Мишеля и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, действия России грубо нарушают международное право и подрывает европейскую и глобальную безопасность и стабильность.
Лидеры ЕС потребовали от России немедленно отвести свои войска и уважать территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Также Мишель и фон дер Ляйен пообещали в скором времени принять новый пакет антироссийских санкций.
Военную операцию России на Украине осудил канцлер ФРГ Олаф Шольц. В своем Twitter он потребовал от российского руководства немедленно прекратить боевые действия. «Нападение России на Украину является вопиющим нарушением международного права. Ничто не может оправдать его», — подчеркнул Шольц.
Позднее на пресс-конференции германский канцлер выразил солидарность Украине и президенту Зеленскому и пообещал в этот же день принять решение о жестких санкциях против России.
Немедленного прекращения боевых действий потребовал и президент Франции Эммануэль Макрон. «Франция решительно осуждает решение России начать войну с Украиной», — заявил Макрон. В своем Twitter французский лидер подчеркнул, что Париж сотрудничает с европейскими партнерами, чтобы положить конец войне.
С осуждением операции на Украине выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный своими хорошими отношениями с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. «Вместе с нашими союзниками по ЕС и НАТО мы осуждаем военные действия России», — сказал премьер Венгрии.
Более того, прежде дружественный Москве президент Милош Земан решительно осудил российские действия и призвал перестать выдавать визы всем гражданам России.
Китай, Индия и Казахстан воздержались
Однако официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин не стала осуждать Россию, но подчеркнула, что она не нуждается в военной поддержке Китая на Украине. «Россия — великая держава, обладающая мощью. Ей не нужна поддержка Китая или других стран. Россия — крупная держава, она действует независимо и самостоятельно, руководствуясь собственными стратегическими решениями. России не нужно спрашивать согласия Китая перед тем, как предпринимать какие-либо шаги», — заявила она на брифинге.
Представитель МИД также отметила, что позиция Пекина отличается от позиции США по украинскому вопросу. «Мы не будем поступать так, как действуют США, которые поставляют Украине большое количество вооружений», — сообщила Хуа Чуньин.
Как «тяжелую» ситуацию на Украине охарактеризовал министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар. 24 февраля ему позвонил руководитель европейской дипломатии Боррель, с которым состоялся разговор на тему возможного вклада Индии в усилия по деэскалации конфликта.
Руководство Казахстана поддержало мирное урегулирование конфликта. «Мы видим, что ситуация обострилась. Вышла на новую стадию. (...) Переговоры должны учитывать интересы всех вовлеченных сторон. Не менее эффективными были бы переговоры в рамках ООН на базе устава этой организации», — заявил председатель сената Казахстана Маулен Ашимбаев.
Отвечая на вопрос о том, может ли Казахстан отправить на Украину своих миротворцев, Ашимбаев подчеркнул, что на территории стран, не входящих в ОДКБ, подобные действия невозможны. Посольство Узбекистана на Украине в свою очередь сообщило, что разрабатывает план эвакуации и список граждан, желающих покинуть территорию Украины.
Что дальше?
О реальной цели военной операции на Украине пока остается только догадываться, отмечает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович. Несомненно, российскую систему международных отношений по итогам конфликта постигнет тяжелый удар, последствия которого будут «не вечными, но долговременными».
При этом вмешательство НАТО в конфликт исключено — в этой ситуации альянс будет четко следовать своим заявлениям, что не пошлет войска сражаться за Украину, полагает эксперт.
России стоит ожидать нового пакета санкций из-за военной операции, уверен программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. Вопрос ограничений будет в приоритете работы конгресса США на следующей неделе, а Евросоюз в целом введет аналогичные американским ограничения. Также к санкциям присоединятся Великобритания, Канада, Швейцария, Австралия и другие государства.
По словам Тимофеева, последуют просадки фондового и валютного рынков, также возможна остановка вещания российских каналов в западных странах, отзывы послов, сокращение или прекращение дипотношений с рядом западных государств. При этом длительность конфликта на санкции влиять не будет, считает эксперт.
По его мнению, объявленные вечером 24 февраля санкции Великобритании относительно менее жесткие в сравнении с политической риторикой Лондона в отношении России. Но пока неясно, какой будет их окончательный вариант, а также вариант США и ЕС.