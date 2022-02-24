Песков назвал цели военной операции в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал целью военной операции на Украине «демилитаризацию и денацификацию» этой страны, так как это представляет угрозу для России и ее граждан, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Цели были сказаны президентом — демилитаризация и денацификация Украины. Собственно, и то, и другое представляет угрозу для нашего государства и нашего народа. Сроки определяются результативностью и целесообразностью. Будут, естественно, определяться верховным главнокомандующим», — сказал Песков журналистам.
В ответ на вопрос о том, как понимать термин «денацификация», он сказал: «В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от профашистских людей и идеологии».
При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что «никто не говорит об оккупации» Украины: «Я говорил о двух задачах, которые были сформулированы верховным главнокомандующим, президентом страны. А остальное уже — это будет вопрос выбора украинского народа».
Военную операцию в Донбассе Россия начала утром 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.
В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по гражданской инфраструктуре городов Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в оборонном ведомстве отметили, что украинские военные бросают оружие и массово покидают свои позиции.