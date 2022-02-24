Песков назвал цели военной операции в Донбассе

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что «никто не говорит об оккупации» Украины: «Я говорил о двух задачах, которые были сформулированы верховным главнокомандующим, президентом страны. А остальное уже — это будет вопрос выбора украинского народа».