В Минобороны предупредили о фейковых видео СБУ о массовых жертвах на Украине

По его словам, такие видео распространяются через Telegram-каналы и соцсети, чтобы обвинить Россию в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов, запугать мирное население и транслировать их на западных телеканалах. Конашенков еще раз заявил, что Россия не наносит ударов по городам Украины.