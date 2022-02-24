В Минобороны предупредили о фейковых видео СБУ о массовых жертвах на Украине
Служба безопасности Украины сняла постановочные ролики с якобы «массовыми жертвами» среди мирного населения страны, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок". В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины», — сообщил Конашенков (цитата по ТАСС).
По его словам, такие видео распространяются через Telegram-каналы и соцсети, чтобы обвинить Россию в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов, запугать мирное население и транслировать их на западных телеканалах. Конашенков еще раз заявил, что Россия не наносит ударов по городам Украины.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в министерстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции.