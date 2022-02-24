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В Минобороны предупредили о фейковых видео СБУ о массовых жертвах на Украине

Ведомости

Служба безопасности Украины сняла постановочные ролики с якобы «массовыми жертвами» среди мирного населения страны, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам "Белых касок". В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы "массовыми жертвами" среди гражданского населения Украины», — сообщил Конашенков (цитата по ТАСС).

По его словам, такие видео распространяются через Telegram-каналы и соцсети, чтобы обвинить Россию в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов, запугать мирное население и транслировать их на западных телеканалах. Конашенков еще раз заявил, что Россия не наносит ударов по городам Украины.

Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил о проведении в Донбассе специальной военной операции. В Минобороны России заявили, что не наносят ударов по городам Украины. Министерство сообщило, что подавило средства противовоздушной обороны страны, инфраструктура авиационных баз ВСУ выведена из строя. Также в министерстве отметили, что военные ВСУ бросают оружие и массово покидают свои позиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных