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Минобороны рассказало о сдавшихся украинских военных

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14 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в ходе боевых действий против войск Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), огневую поддержку которым оказывают Вооруженные силы России, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В ходе боевых действий сдались 14 военнослужащих ВСУ. После взятия у них подписки об отказе от вооруженного сопротивления, все они будут отпущены к своим семьям», — сказал он.

По словам Конашенкова, сейчас в районе боевых действий сопротивление оказывают в основном националисты. Солдаты ВСУ при этом «стараются уклоняться» от столкновений и просят предоставить им коридоры для выхода из зоны операций. Министр обороны Сергей Шойгу в данных обстоятельствах поручил российским командирам с уважением относиться к украинским солдатам, добавил Конашенков.

Всего российские Вооруженные силы вывели из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. Среди них — 11 аэродромов, три командных пункта, пункт базирования военно-морских сил республики, 18 радиолокационных станций зенитных-ракетных комплексов ПВО С-300 и «Бук — М1», утверждают в Минобороны. Кроме того, российские военные сбили украинский боевой вертолет и четыре беспилотника «Байрактар ТБ-2».

Российские военные не наносят удары по городам Украины, подчеркнул Конашенков. То же самое касается жилых домов офицеров и казарм.

Сегодня Россия начала военную операцию в Донбассе. По словам президента страны Владимира Путина, это необходимо для защиты местного населения от геноцида и издевательств со стороны Киева. При этом глава государства заявил об отсутствии планов оккупировать Украину. В то же время Россия будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны, добавил Путин.

21 февраля Москва признала независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР. На следующий день Путин подписал федеральные законы о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с этими территориями, подразумевающие в том числе военную помощь. 22 февраля Совет Федерации на фоне ситуации в Донбассе также разрешил президенту использовать Вооруженные силы России за рубежом.

Ранее по теме: Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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