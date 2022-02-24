Захарова заявила о большом влиянии ядерных амбиций Украины на развитие ситуации
Заявление Украины о возможности поставить под сомнение Будапештский меморандум, подразумевающий отказ страны от ядерного оружия, «перевернуло» ситуацию, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой передает «РИА Новости».
«Когда малоадекватные представители Украины заикнулись относительно того, а не вернуться ли к обсуждению наличия ядерного оружия, это перевернуло, как мне кажется, вообще всю историю... Здорово было бы, если сейчас на тех натовских сборищах, которые проходят, об этом кто-то бы подумал», — отметила она в эфире телеканала «Россия 24».
18 февраля президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума, предусматривавшего отказ от ядерного оружия. По словам украинского президента, если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, «Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 г. будут поставлены под сомнение», писали «РИА Новости».
21 февраля министр обороны России Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совбеза с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что Украина располагает возможностями для возвращения себе статуса ядерной державы.
«Хотел бы обратить внимание членов Совета безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны... Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое: это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей», — сказал Шойгу.
Ранее Путин заявил, что данное заявление Украины было обращено в первую очередь к России, а появление в соседней стране даже тактического ядерного вооружения означает стратегическую угрозу для РФ. «Мы так понимаем, что эти слова были обращены прежде всего к нам. И хочу сказать, что мы их услышали», — сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов.
Утром 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, о помощи страну попросили Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), суверенитет которых Россия признала 21 февраля в границах Луганской и Донецкой областей. По словам главы государства, Россия не собирается оккупировать Украину, однако будет стремиться «к демилитаризации и денацификации» этой страны.