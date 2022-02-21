Шойгу заявил о способности Украины производить ядерное оружие
Украина располагает возможностями для возвращения себе статуса ядерной державы, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на внеочередном заседании Совбеза с участием президента РФ Владимира Путина.
«Хотел бы обратить внимание членов Совета безопасности на заявление господина Зеленского о том, что они предполагают и хотели бы вернуть себе статус ядерной страны... Это крайне опасно, опасно по нескольким причинам. Первое: это то, что за долгие годы советской власти и пребывания в составе Советского Союза там были созданы возможности по созданию такого оружия, не только оружия, но и его носителей», — сказал Шойгу в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, Украина располагает оборудованием, технологиями и специалистами, «которые могут и имеют возможности, на мой взгляд, гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят на всех уровнях и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны».
«Если упомянуть о том, что ядерное оружие, тактическое оружие находится на территории Германии, то здесь оно вполне может появиться и появиться на тех носителях, которые сегодня уже есть. Я упоминал "Точку-У", совершенно спокойно ставится», — добавил он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил, что созывает для переговоров участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. «Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение», — говорил Зеленский (цитата по «РИА Новости»).