Что происходит на российском фондовом рынке

Утром Банк России начал валютные интервенции – регулятор будет продавать иностранную валюту за рубли из резервов (сейчас их накоплено $630 млрд). В последний раз он прибегал к этой мере в 2014 г. на фоне девальвации рубля, но потом ЦБ отказался в своей монетарной политике от валютного коридора и регулярных интервенций, отпустив курс рубля в свободное плавание. До середины января 2022 г. ЦБ осуществлял ежедневные закупки валюты в пользу Минфина в рамках бюджетного правила (если цены на нефть выше заложенного в бюджете уровня, ЦБ покупает валюту, ниже – продает), но отказался от них во время январского обвала рубля.