ЦБ начал интервенции на валютном рынке на фоне падения рубля

На фоне этого индекс IMOEX2, который учитывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, в начале дня упал на 11,28% по отношению к закрытию предыдущих торгов — до 2736,65 пункта. Это самое низкое значение с октября 2020 г. Курсы доллара и евро достигли рекордные с января 2016 г. 84,075 руб. и 95,24 руб. соответственно. После этого Мосбиржа и СБП биржа приостановили торги.