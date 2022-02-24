Газета
Экономика

ЦБ начал интервенции на валютном рынке на фоне падения рубля

Ведомости

Банк России начал валютные интервенции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, сообщила пресс-служба регулятора. Также принято решение о расширении ломбардного списка и предоставлении дополнительной ликвидности кредитным организациям.

«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», — сказано в заявлении ЦБ.

Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. По данным CNN, взрывы наблюдаются также в нескольких крупнейших городах Украины, в том числе в районе аэропорта Киева. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он призвал западные страны «принудить Россию к миру» и ввести против нее санкции. Жесткие ограничительные меры за военную агрессию анонсировал президент США Джо Байден.

На фоне этого индекс IMOEX2, который учитывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, в начале дня упал на 11,28% по отношению к закрытию предыдущих торгов — до 2736,65 пункта. Это самое низкое значение с октября 2020 г. Курсы доллара и евро достигли рекордные с января 2016 г. 84,075 руб. и 95,24 руб. соответственно. После этого Мосбиржа и СБП биржа приостановили торги.

Торги возобновились в 10:00 мск. После этого фондовый рынок продолжил падать. К 10:18 мск IMOEX2 снизился уже на 14,37% до 2641,55 пункта. Доллар к 10:03 достиг 87,5 руб., евро — 98,62 руб. На закрытии торгов 23 февраля они стоили 81,16 и 91,7 руб. соответственно.

Ранее по теме: Сбербанк заявил о готовности «к любому развитию ситуации»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных