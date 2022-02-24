ЦБ начал интервенции на валютном рынке на фоне падения рубля
Банк России начал валютные интервенции, чтобы стабилизировать ситуацию на финансовом рынке, сообщила пресс-служба регулятора. Также принято решение о расширении ломбардного списка и предоставлении дополнительной ликвидности кредитным организациям.
«Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты. Банк России, финансовые организации имеют четкие планы действия для любого сценария развития событий», — сказано в заявлении ЦБ.
Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. По данным CNN, взрывы наблюдаются также в нескольких крупнейших городах Украины, в том числе в районе аэропорта Киева. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в стране военное положение. Он призвал западные страны «принудить Россию к миру» и ввести против нее санкции. Жесткие ограничительные меры за военную агрессию анонсировал президент США Джо Байден.
На фоне этого индекс IMOEX2, который учитывает значения индекса Мосбиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии, в начале дня упал на 11,28% по отношению к закрытию предыдущих торгов — до 2736,65 пункта. Это самое низкое значение с октября 2020 г. Курсы доллара и евро достигли рекордные с января 2016 г. 84,075 руб. и 95,24 руб. соответственно. После этого Мосбиржа и СБП биржа приостановили торги.
Торги возобновились в 10:00 мск. После этого фондовый рынок продолжил падать. К 10:18 мск IMOEX2 снизился уже на 14,37% до 2641,55 пункта. Доллар к 10:03 достиг 87,5 руб., евро — 98,62 руб. На закрытии торгов 23 февраля они стоили 81,16 и 91,7 руб. соответственно.