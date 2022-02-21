Минфин внес в правительство свой законопроект о регулировании криптовалют

Минфин внес в правительство свой законопроект о регулировании криптовалютСогласно документу, использовать их как средство платежа запрещено, но для инвестиций – можно
Министерство финансов внесло в правительство свою версию законопроекта о регулировании криптовалют, которая направлена на создание легального рынка цифровых валют с установлением правил их оборота и круга участников. Об этом говорится на сайте ведомства. Законопроект «О цифровой валюте» запрещает ее использование как средства платежа, но предлагает рассматривать как инструмент для инвестиций.
По своей сути законопроект отражает опубликованную раннее правительством концепцию регулирования криптовалют, которую также разрабатывал Минфин. Проект предлагает создать специальный реестр криптобирж и криптообменников (операторов), которые могут осуществлять деятельность, связанную с организацией оборота цифровых валют, а также прописывает требования к таким операторам. Требования будут касаться корпоративного управления, составления отчетности, хранения информации, внутреннего контроля и аудита, системы управления рисками и размера собственных средств. Законопроект предполагает, что операторы будут получать лицензию на свою деятельность, а контролировать их будет уполномоченный орган, определенный правительством. Иностранные криптовалютные биржи для получения лицензии должны будут зарегистрироваться в России.
Законопроект разрешает операции с покупкой и продажей криптовалюты, но только через российские банки и только для тех клиентов, которые прошли идентификацию. Она будет проводиться как операторами при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета.
Помимо того что биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с инвестированием в цифровые валюты, законопроект вводит обязательное онлайн-тестирование для потенциальных инвесторов в криптовалюту, чтобы проверить их уровень знаний о специфике вложений и осведомленности о рисках. При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средств в цифровые валюты до 600 000 руб. ежегодно. При провале теста предельный размер вложений будет ограничен 50 000 руб. Для сравнения: сейчас один биткойн стоит примерно $39 300, или около 3 млн руб.
Квалифицированные инвесторы и юридические лица смогут совершать операции без ограничений, отмечается на сайте Минфина.
Для криптобирж вводится режим номинального счета, на котором будут находиться денежные средства участников торгов, а также обязательство для бирж и обменников вести реестры с указанием адресов-идентификаторов каждого обладателя цифровых валют. Законопроектом также предусмотрен порядок ведения таких реестров.
Биржи будут обязаны отделять в информационной системе цифровую валюту, принадлежащую им, от цифровой валюты участников торгов. Также, говорится в сообщении Минфина, на криптовалюту граждан и юрлиц не может быть распространено взыскание по долгам оператора торговой платформы.
Помимо прочего законопроект закрепляет определение цифрового майнинга как деятельности, направленной на получение криптовалют, а также предусматривает механизм передачи сведений в налоговые органы для осуществления ими контрольных и надзорных функций.
В конце прошлой недели свою версию законопроекта в Минфин направил Банк России. В сообщении Минфина говорится, что ведомство получило проекты ЦБ и будет учитывать предложения регулятора при дальнейшей работе над законопроектом.
Банк России все еще непреклонен в вопросе запрета развития криптовалют на территории России. Его два разработанных законопроекта запрещают выпуск, обращение и владение криптовалютой на территории России, а за нарушение запретов вводят штрафы до 1 млн руб. Банкам, согласно проекту ЦБ, будет запрещено владеть криптовалютой. Кроме того, законопроект фактически запрещает рекламировать любую информацию о криптовалюте.