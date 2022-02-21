Минфин внес в правительство свой законопроект о регулировании криптовалют

Помимо того что биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с инвестированием в цифровые валюты, законопроект вводит обязательное онлайн-тестирование для потенциальных инвесторов в криптовалюту, чтобы проверить их уровень знаний о специфике вложений и осведомленности о рисках. При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средств в цифровые валюты до 600 000 руб. ежегодно. При провале теста предельный размер вложений будет ограничен 50 000 руб. Для сравнения: сейчас один биткойн стоит примерно $39 300, или около 3 млн руб.