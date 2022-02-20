Российский Центробанк непреклонен в вопросе запрета криптовалют

Первый из двух разработанных ЦБ проектов (поправки в закон «О цифровых финансовых активах») вводит также обязанность для банков отказывать клиентам в переводе денежных средств в пользу лица, в отношении которого у банка есть сведения об осуществлении им деятельности, связанной с криптовалютами (выпуск, организация выпуска), в России или за ее пределами. Банкам, некредитным организациям (ломбарды, клиринговые организации, участники рынка ценных бумаг, страховые компании и проч.), а также субъектам платежной системы запрещается владеть криптовалютой. Кроме того, законопроект фактически запрещает рекламировать любую информацию о криптовалюте.