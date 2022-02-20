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Российский Центробанк непреклонен в вопросе запрета криптовалют

Версия Минфина все еще выглядит для рынка самым компромиссным вариантом, но ЦБ ее доводы смущают
Наталья Заруцкая
Россия занимает 3-е место в мире по объему мировых майнинговых мощностей / Евгений Разумный / Ведомости

Банк России в вопросе регулирования криптовалют не намерен отступать от своей жесткой позиции: регулятор подготовил законопроекты, которые запрещают выпуск, обращение и владение криптовалютой на территории России, а нарушение запретов ведет к наложению штрафов. Предложенный Минфином компромиссный вариант – концепция легализации криптовалют – не купирует их риски, объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 11 февраля.

Первый из двух разработанных ЦБ проектов (поправки в закон «О цифровых финансовых активах») вводит также обязанность для банков отказывать клиентам в переводе денежных средств в пользу лица, в отношении которого у банка есть сведения об осуществлении им деятельности, связанной с криптовалютами (выпуск, организация выпуска), в России или за ее пределами. Банкам, некредитным организациям (ломбарды, клиринговые организации, участники рынка ценных бумаг, страховые компании и проч.), а также субъектам платежной системы запрещается владеть криптовалютой. Кроме того, законопроект фактически запрещает рекламировать любую информацию о криптовалюте.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных