Российский Центробанк непреклонен в вопросе запрета криптовалют

Российский Центробанк непреклонен в вопросе запрета криптовалютВерсия Минфина все еще выглядит для рынка самым компромиссным вариантом, но ЦБ ее доводы смущают
Банк России в вопросе регулирования криптовалют не намерен отступать от своей жесткой позиции: регулятор подготовил законопроекты, которые запрещают выпуск, обращение и владение криптовалютой на территории России, а нарушение запретов ведет к наложению штрафов. Предложенный Минфином компромиссный вариант – концепция легализации криптовалют – не купирует их риски, объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина 11 февраля.
Первый из двух разработанных ЦБ проектов (поправки в закон «О цифровых финансовых активах») вводит также обязанность для банков отказывать клиентам в переводе денежных средств в пользу лица, в отношении которого у банка есть сведения об осуществлении им деятельности, связанной с криптовалютами (выпуск, организация выпуска), в России или за ее пределами. Банкам, некредитным организациям (ломбарды, клиринговые организации, участники рынка ценных бумаг, страховые компании и проч.), а также субъектам платежной системы запрещается владеть криптовалютой. Кроме того, законопроект фактически запрещает рекламировать любую информацию о криптовалюте.