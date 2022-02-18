ЦБ подготовил законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в России

Также там говорится, что закон носит экстерриториальный характер и применяется к криптовалюте, выпущенной как на территории России, так и за ее пределами. К тому же новый закон обязывает банки отказывать клиенту в переводах в пользу лица, в отношении которого у банка есть сведения об осуществлении им деятельности, связанной с криптовалютами (выпуск, организация выпуска)