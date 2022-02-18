Газета
Экономика

ЦБ подготовил законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в России

За нарушение требований предлагается штрафовать до 1 млн рублей
Наталья Заруцкая
Андрей Гордеев / Ведомости

Банк России подготовил два законопроекта, запрещающих выпуск и обращение частной цифровой валюты на территории России, а также предполагающих административное наказание за нарушение запрета в виде штрафов в размере до 1 млн руб. Документы есть в распоряжении «Ведомостей». 

Законопроекты были отправлены в Минфин, пишет ТАСС.

Первый законопроект подразумевает внесение изменений в закон «О цифровых финансовых активах» (закон о ЦФА). Он устанавливает запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения частной цифровой валюты на территории России, включая функционирование компаний и граждан, способствующих организации и выпуску криптовалюты, говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Также там говорится, что закон носит экстерриториальный характер и применяется к криптовалюте, выпущенной как на территории России, так и за ее пределами. К тому же новый закон обязывает банки отказывать клиенту в переводах в пользу лица, в отношении которого у банка есть сведения об осуществлении им деятельности, связанной с криптовалютами (выпуск, организация выпуска)

Силуанов заявил, что для запрета криптовалют в стране придется запретить интернет

Законопроект также предлагает запретить распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске. ЦБ также предлагает запретить банкам, финансовым институтам и субъектам национальной платежной системы «владеть частными цифровыми валютами».

Второй законопроект вносит поправки в КоАП и разработан во взаимосвязи с первым. Он предполагает наложение административных штрафов за нарушение запрета на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения криптовалюты на территории России. За нарушение предполагается взимать штраф от 300 000 до 500 000 руб. с граждан и должностных лиц и штрафы от 700 000 до 1 млн руб. с юридических лиц, говорится в поправках к закону. 

Также за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа ЦБ предлагает штрафовать граждан и должностных лиц на сумму от 30 000 до 50 000 руб., а юрлиц, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданных на территории России, – на сумму от 700 000 до 1 млн руб.

Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при нарушении запрета со стороны финансовых организаций предлагается закрепить за Банком России. 

8 февраля правительство утвердило концепцию Минфина по развитию криптовалют – вопреки позиции Банка России, который хотел полностью запретить криптовалюты, власти согласны пойти путем жесткого регулирования этой отрасли. 

Набиуллина назвала «смущающими» доводы Минфина в пользу легализации криптовалют

Все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки (они будут организаторами системы обмена цифровых валют), а держателям криптокошельков нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке. 

Для контроля и отслеживания платежей предлагается использовать сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Этот сервис позволит определять параметры «нормальных», подозрительных и высокорисковых транзакций, прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов, создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма, и проч.

Операторами обмена цифровых валют могут быть криптообменники и криптобиржи. К ним будут применяться требования по лицензированию – они будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.

Для защиты прав и интересов инвесторов предлагается разделить их на квалифицированных и неквалифицированных.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных