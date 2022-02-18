ЦБ подготовил законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в России

ЦБ подготовил законопроекты о запрете выпуска и оборота криптовалют в РоссииЗа нарушение требований предлагается штрафовать до 1 млн рублей
Банк России подготовил два законопроекта, запрещающих выпуск и обращение частной цифровой валюты на территории России, а также предполагающих административное наказание за нарушение запрета в виде штрафов в размере до 1 млн руб. Документы есть в распоряжении «Ведомостей».
Законопроекты были отправлены в Минфин, пишет ТАСС.
Первый законопроект подразумевает внесение изменений в закон «О цифровых финансовых активах» (закон о ЦФА). Он устанавливает запрет на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения частной цифровой валюты на территории России, включая функционирование компаний и граждан, способствующих организации и выпуску криптовалюты, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Также там говорится, что закон носит экстерриториальный характер и применяется к криптовалюте, выпущенной как на территории России, так и за ее пределами. К тому же новый закон обязывает банки отказывать клиенту в переводах в пользу лица, в отношении которого у банка есть сведения об осуществлении им деятельности, связанной с криптовалютами (выпуск, организация выпуска)
Законопроект также предлагает запретить распространение информации о частных цифровых валютах и их выпуске. ЦБ также предлагает запретить банкам, финансовым институтам и субъектам национальной платежной системы «владеть частными цифровыми валютами».
Второй законопроект вносит поправки в КоАП и разработан во взаимосвязи с первым. Он предполагает наложение административных штрафов за нарушение запрета на организацию выпуска, выпуск, организацию обращения криптовалюты на территории России. За нарушение предполагается взимать штраф от 300 000 до 500 000 руб. с граждан и должностных лиц и штрафы от 700 000 до 1 млн руб. с юридических лиц, говорится в поправках к закону.
Также за нарушение запрета на использование криптовалюты в качестве средства платежа ЦБ предлагает штрафовать граждан и должностных лиц на сумму от 30 000 до 50 000 руб., а юрлиц, филиалы, представительства и иные обособленные подразделения международных организаций и иностранных юридических лиц, компаний и других корпоративных образований, обладающих гражданской правоспособностью, созданных на территории России, – на сумму от 700 000 до 1 млн руб.
Полномочия по возбуждению и рассмотрению дел об административных правонарушениях при нарушении запрета со стороны финансовых организаций предлагается закрепить за Банком России.
8 февраля правительство утвердило концепцию Минфина по развитию криптовалют – вопреки позиции Банка России, который хотел полностью запретить криптовалюты, власти согласны пойти путем жесткого регулирования этой отрасли.
Все операции с криптовалютами будут проходить через российские банки (они будут организаторами системы обмена цифровых валют), а держателям криптокошельков нужно будет пройти упрощенную или полную идентификацию и открыть электронный кошелек в банке.
Для контроля и отслеживания платежей предлагается использовать сервис Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн». Этот сервис позволит определять параметры «нормальных», подозрительных и высокорисковых транзакций, прослеживать цепочки перемещения цифровых финансовых активов, создавать базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма, и проч.
Операторами обмена цифровых валют могут быть криптообменники и криптобиржи. К ним будут применяться требования по лицензированию – они будут обязаны иметь финансовые подушки безопасности по ликвидности и достаточности капитала.
Для защиты прав и интересов инвесторов предлагается разделить их на квалифицированных и неквалифицированных.