Силуанов заявил, что для запрета криптовалют в стране придется запретить интернет
Для запрета криптовалют в стране придется запретить и интернет, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр финансов Антон Силуанов. Правительство выступает за легализацию рынка таких цифровых активов, что противоречит позиции Центробанка, стремящегося наложить запрет на операции с подобными валютами.
«Криптовалюта — это порождение интернета, и если мы хотим запретить криптовалюты, то надо запрещать интернет. Я утрирую, конечно», — сказал Силуанов. «Криптовалюта сегодня — это объективная реальность. Это реальный инструмент, реальный актив, в котором много людей работают. В Российской Федерации это миллионы людей. И не замечать этого, наверное, было бы неправильно», — добавил министр.
Минфин признает, что криптовалюта — это сложный и волатильный актив, который является особенно рискованным и опасным для неподготовленных инвесторов, отметил глава ведомства. Правительство и ЦБ солидарны в том, что расчеты с помощью цифровых активов должны быть запрещены в России.
Однако в настоящее время данный рынок уже существует как «полулегальный бизнес». Все и так знают о проведении майнинга и вложениях в криптокошельки, указал Силуанов. «Мы считаем, что легализация всегда лучше, чем запрет, который легко обходится», — отметил он.
Легализация криптовалют позволит разделить игроков данного рынка на «белое» и «серое» поля, пояснил министр. Последним займутся правоохранительные органы. Таким образом, разрешенная и преступная деятельность будут четко разграничены, резюмировал он.
Кроме того, легализация позволит защитить непрофессиональных участников рынка, добавил Силуанов. Он напомнил, что Минфин предлагает разделять криптоинвесторов на квалифицированных и неквалифицированных. Для последних сумма вложений в подобные активы будет ограничена. Ранее глава ведомства сообщил журналистам, что лимит может составить 50 000–100 000 руб.
Говоря о налогообложении доходов с криптовактивов, Силуанов сказал, что Минфин изучает опыт других стран. «Здесь могут быть либо такие вмененные налоги, как это сделано в нашей соседней стране, Казахстане. Либо это могут быть налоги с разницей между вхождением в криптовактив и выходом из него, как это делается в случае вложения в финансовые инструменты. Пока этот вопрос находится в состоянии обсуждения», — рассказал он.
Тема легализации криптовалют в России стала широко обсуждаться в правительстве в конце января этого года, после того как 20 января ЦБ опубликовал доклад для общественных консультаций, где предложил запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен подобных криптовалюты любыми российскими игроками, криптобиржами, криптообменниками и P2P-платформами. Регулятор утверждает, что развитие рынка таких активов угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности в стране.
Минфин же заявил, что такой шаг автоматически сделает нарушителями закона «миллионы людей», которые уже инвестировали в подобные активы. Министерство разработало концепцию регулирования данного рынка. Среди предлагаемых мер — предоставление возможности осуществлять операции с криптовалютами через российские банки, идентификация держателей таких активов, разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных, отслеживание операций через «Прозрачный блокчейн» Росфинмониторинга и создание базы данных криптовалютных кошельков, связанных с противоправной деятельностью и финансированием терроризма. 8 февраля концепцию Минфина утвердило правительство, однако ЦБ критически высказался о содержании документа, отметив, что она не отвечает на изложенные регулятором ранее риски.