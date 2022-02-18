Силуанов заявил, что для запрета криптовалют в стране придется запретить интернет

Говоря о налогообложении доходов с криптовактивов, Силуанов сказал, что Минфин изучает опыт других стран. «Здесь могут быть либо такие вмененные налоги, как это сделано в нашей соседней стране, Казахстане. Либо это могут быть налоги с разницей между вхождением в криптовактив и выходом из него, как это делается в случае вложения в финансовые инструменты. Пока этот вопрос находится в состоянии обсуждения», — рассказал он.