ЦБ намерен полностью запретить операции с криптовалютами в России

ЦБ относит к криптовалютам в том числе биткойн, альткойн и стейблкойн

Биткойн и альткойн характеризуются отсутствием обеспечения, они не могут быть погашены у эмитента и предназначены для использования в качестве средства платежа. Стейблкойны отличаются от альткойнов или биткойна тем, что обеспечены иными активами или при их выпуске используется специальная система, ограничивающая волатильность их курса. Они могут применяться в целях платежей или представлять собой аналог фонда денежного рынка или иного имущественного комплекса. Механизм обеспечения при этом может не иметь надлежащих правовых основ, быть непрозрачным и неполным, говорится в докладе ЦБ.



В ноябре минувшего года стоимость биткойна обновила свой исторический максимум на отметке в $69 000. С тех пор стоимость актива снизилась более чем на 40% – порядка $42 000 на 12 января. Самый дорогой альткойн – Ethereum – на данный момент стоит чуть больше $3000. Популярный стейблкойн Tether стоит чуть больше одного доллара, Terra – около $82,5.