В Великобритании планируют ужесточить требования к рекламе криптовалют

По данным правительства, около 2,3 млн британцев владеют криптоактивами, и их популярность продолжает расти. При этом, отметили в Минфине, понимание того, что криптовалюты представляют собой на самом деле, снижается, а значит, некоторые граждане могут не полностью понимать, что они покупают.