В Великобритании планируют ужесточить требования к рекламе криптовалют
Правительство Великобритании планирует ужесточить правила размещения рекламы криптовалют, говорится в заявлении министерства финансов страны, опубликованном 18 января.
На криптовалюты распространят действие закона о финансовых услугах и рынках (Financial Promotion Order), приравняв их рекламу к рекламе других финансовых инструментов, таких как акции и страховые продукты. Реклама инвестиций и деятельности, указанных в этом законе, должна быть достоверной, четкой и не вводить в заблуждение.
Новые меры будут приняты после того, как результаты исследования, проведенного Управлением по финансовому регулированию и надзору (центральный орган надзора за рынком финансовых услуг), показали, что вводящая в заблуждение реклама цифровых активов может причинить вред потребителям.
По данным правительства, около 2,3 млн британцев владеют криптоактивами, и их популярность продолжает расти. При этом, отметили в Минфине, понимание того, что криптовалюты представляют собой на самом деле, снижается, а значит, некоторые граждане могут не полностью понимать, что они покупают.
Накануне стало известно, что ограничения на рекламу инвестиций в цифровые активы наложит правительство Испании. Такие рекламные сообщения должны будут сопровождаться дисклеймерами о потенциальных рисках инвестиций в криптоактивы. При этом новые правила, которые начнут действовать в середине февраля, будут распространяться в том числе на блогеров, публикующих рекламу таких активов в соцсетях.