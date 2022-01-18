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Финансы

В Великобритании планируют ужесточить требования к рекламе криптовалют

Ведомости

Правительство Великобритании планирует ужесточить правила размещения рекламы криптовалют, говорится в заявлении министерства финансов страны, опубликованном 18 января.

На криптовалюты распространят действие закона о финансовых услугах и рынках (Financial Promotion Order), приравняв их рекламу к рекламе других финансовых инструментов, таких как акции и страховые продукты. Реклама инвестиций и деятельности, указанных в этом законе, должна быть достоверной, четкой и не вводить в заблуждение.

Новые меры будут приняты после того, как результаты исследования, проведенного Управлением по финансовому регулированию и надзору (центральный орган надзора за рынком финансовых услуг), показали, что вводящая в заблуждение реклама цифровых активов может причинить вред потребителям.

По данным правительства, около 2,3 млн британцев владеют криптоактивами, и их популярность продолжает расти. При этом, отметили в Минфине, понимание того, что криптовалюты представляют собой на самом деле, снижается, а значит, некоторые граждане могут не полностью понимать, что они покупают.

Накануне стало известно, что ограничения на рекламу инвестиций в цифровые активы наложит правительство Испании. Такие рекламные сообщения должны будут сопровождаться дисклеймерами о потенциальных рисках инвестиций в криптоактивы. При этом новые правила, которые начнут действовать в середине февраля, будут распространяться в том числе на блогеров, публикующих рекламу таких активов в соцсетях.

Ранее по теме: В Испании ужесточат правила рекламы криптовалют в соцсетях

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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