В Испании ужесточат правила рекламы криптовалют в соцсетях

Новые правила начнут действовать в середине февраля и будут распространяться на физические лица и компании, рекламирующие инвестиции в криптовалюты по собственной инициативе или от имени третьих лиц. Таким образом, они коснутся не только телеканалов и радиокомпаний, но также и блогеров, публикующих рекламу таких активов в соцсетях.