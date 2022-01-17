В Испании ужесточат правила рекламы криптовалют в соцсетях
Правительство Испании ужесточит регулирование криптовалют с помощью ограничений на рекламу инвестиций в цифровые активы. Об этом говорится в циркуляре, опубликованном 17 января в правительственной газете Boletín Oficial del Estado.
Ограничения затрагивают рекламные кампании, предполагаемая аудитория которых превышает 100 000 человек. Их организаторы должны будут уведомлять о публикации рекламы отраслевого регулятора, Национальную комиссию по рынку ценных бумаг (CNMV), не менее чем за 10 дней. Рекламные сообщения также должны будут сопровождаться дисклеймерами о потенциальных рисках инвестиций в криптоактивы.
Новые правила начнут действовать в середине февраля и будут распространяться на физические лица и компании, рекламирующие инвестиции в криптовалюты по собственной инициативе или от имени третьих лиц. Таким образом, они коснутся не только телеканалов и радиокомпаний, но также и блогеров, публикующих рекламу таких активов в соцсетях.
О вознаграждениях за рекламу криптовалют — как в форме денежных выплат, так и другими способами — нужно будет отчитываться. За неисполнение требований предусмотрен штраф в размере до 300 000 евро.
«Если бы действие закона не распространялось на инфлюенсеров, то появилась бы лазейка, позволяющая уйти из-под регулирования», – заявил в интервью Financial Times глава CNMV Родриго Буэнавентура. Он добавил, что неизбежна «притирка» между регулятором и интернет-сообществом, поскольку и для первого, и для второго регулирование в этой сфере стало новым опытом.
Как отмечает FT, предложенное на уровне ЕС законодательство пока не было согласовано, и страны принимают собственные решения на национальном уровне. Так, во Франция в прошлом году полномочия проверять рекламу криптовалют в интернете получила специальная служба под контролем Министерства финансов.