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Бизнес / Финансы

В Испании ужесточат правила рекламы криптовалют в соцсетях

Ведомости

Правительство Испании ужесточит регулирование криптовалют с помощью ограничений на рекламу инвестиций в цифровые активы. Об этом говорится в циркуляре, опубликованном 17 января в правительственной газете Boletín Oficial del Estado.

Ограничения затрагивают рекламные кампании, предполагаемая аудитория которых превышает 100 000 человек. Их организаторы должны будут уведомлять о публикации рекламы отраслевого регулятора, Национальную комиссию по рынку ценных бумаг (CNMV), не менее чем за 10 дней. Рекламные сообщения также должны будут сопровождаться дисклеймерами о потенциальных рисках инвестиций в криптоактивы.

Новые правила начнут действовать в середине февраля и будут распространяться на физические лица и компании, рекламирующие инвестиции в криптовалюты по собственной инициативе или от имени третьих лиц. Таким образом, они коснутся не только телеканалов и радиокомпаний, но также и блогеров, публикующих рекламу таких активов в соцсетях.

О вознаграждениях за рекламу криптовалют — как в форме денежных выплат, так и другими способами — нужно будет отчитываться. За неисполнение требований предусмотрен штраф в размере до 300 000 евро.

«Если бы действие закона не распространялось на инфлюенсеров, то появилась бы лазейка, позволяющая уйти из-под регулирования», – заявил в интервью Financial Times глава CNMV Родриго Буэнавентура. Он добавил, что неизбежна «притирка» между регулятором и интернет-сообществом, поскольку и для первого, и для второго регулирование в этой сфере стало новым опытом.

Как отмечает FT, предложенное на уровне ЕС законодательство пока не было согласовано, и страны принимают собственные решения на национальном уровне. Так, во Франция в прошлом году полномочия проверять рекламу криптовалют в интернете получила специальная служба под контролем Министерства финансов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных