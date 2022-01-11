Group-IB обнаружила более 50 мошеннических схем инвестирования

Мошенники с помощью рекламных постов перенаправляли жертв на сайт-опросник, который собирает персональную информацию пользователя, или на одностраничный сайт, оформленный в стилистике популярного СМИ. «Практически каждый из проектов обещает фантастические заработки — от 300 000 до 10 000 000 рублей в месяц. Задача мошенника — заставить жертву поверить в инвестпроект, чтоб та оставила свои контактные данные для связи с «личным консультантом»», — говорится в отчете Group-IB. «Консультант» предлагал зарегистрироваться в системе и внести скромный депозит от $250 или заплатить аванс, чтобы забронировать место в проекте.