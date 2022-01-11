Group-IB обнаружила более 50 мошеннических схем инвестирования
Эксперты компании Group-IB выявили более 50 мошеннических схем, предлагающих инвесторам заработать на торговле акциями и криптовалютами, сообщили в компании.
Вкладчикам предлагали инвестировать в том числе в цифровые активы, акции нефтегазовых компаний, золото и фармацевтику. В большинстве случаев применялся «гибридный» подход, когда наряду с традиционным фишингом использовались поддельные мобильные приложения-терминалы, а так же звонки «личных консультантов».
Хотя сами схемы с поддельными инвестпроектами обнаруживали в России еще в 2016 г., массовое распространение они получили только к 2020 г. на фоне бума частного инвестирования и появления более понятных механизмов работы с криптовалютой.
С 2018-го по третий квартал 2021 г. специалисты компании обнаружили более 8000 доменов, созданных мошенниками для фейковых инвестпроектов. Сообщается, что только с одного почтового адреса летом прошлого года было зарегистрировано 322 домена, предназначенных для обмана инвесторов. Одна группа из обманутых 150 вкладчиков потеряла около 300 млн рублей, купив биткойны под видом инвестиций на несуществующих брокерских биржах.
Мошенники с помощью рекламных постов перенаправляли жертв на сайт-опросник, который собирает персональную информацию пользователя, или на одностраничный сайт, оформленный в стилистике популярного СМИ. «Практически каждый из проектов обещает фантастические заработки — от 300 000 до 10 000 000 рублей в месяц. Задача мошенника — заставить жертву поверить в инвестпроект, чтоб та оставила свои контактные данные для связи с «личным консультантом»», — говорится в отчете Group-IB. «Консультант» предлагал зарегистрироваться в системе и внести скромный депозит от $250 или заплатить аванс, чтобы забронировать место в проекте.
В ряде случаев менеджер мог попросить сообщить данные банковской карты, с помощью которой вкладчик планировал делать инвестиции, после чего у него со счета списывались средства. Как отмечают в Group-IB, использовалась и автоматизированная схема без участия человека: жертва проходила по рекламному посту и загружала мошенническое приложение в Google Play, в котором нужно было внести невозвратный депозит в размере от $250 до $1000.
В декабре эксперты Group-IB подсчитали, что пользователи по всему миру теряют от таргетированного мошенничества через опросы и розыгрыши ежемесячно порядка $80 млн (5,9 млрд руб.). По данным аналитиков, при реализации своих схем мошенники используют названия более сотни популярных брендов, товары которых становятся предметом фейковых розыгрышей.