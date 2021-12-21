Газета
Финансы

В ВТБ рассказали о мошенничестве под предлогом выплат за трудовой стаж

Ведомости

Мошенники под видом сотрудников государственных ведомств начали звонить людям предпенсионного возраста и сообщать им о дополнительных выплатах, которые якобы полагаются за отработанный стаж, сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на экспертов по противодействию мошенническим операциям.

Злоумышленники входят в доверие к людям, просят уточнить номер банковской карты под предлогом дальнейшего зачисления денег, а затем — продиктовать код из смс. Впоследствии эту информацию преступники используют для списания средств с их счетов.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, число атак мошенников на граждан традиционно возрастает в преддверии Нового года.

«Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения с учетом закрытия финансового года и необходимости предпраздничных покупок. Мы призываем наших клиентов не доверять подозрительным звонкам с подобными обещаниями, всегда проверять информацию у своего работодателя и сообщать о фейковых номерах в банк», — сказал он.

Ранее ВТБ рассказал о другом способе мошенничества с использованием метода социальной инженерии. Так, в ноябре злоумышленники стали рассылать на электронные почты граждан письма с предложением вернуть пенсионные накопления. Преступники предлагали пройти по ссылке, которая вела на фишинговые сайты, и в итоге завладевали данными карт клиентов банков.

В начале декабря Центробанк сообщил, что в III квартале этого года мошенники украли у россиян 3,2 млрд руб. — на 18% больше, чем в аналогичный период 2020 г. При этом 41% от этой суммы похитили, используя метод социальной инженерии. Однако в годовом выражении эта доля заметно сократилась: в III квартале прошлого года она составила 63,8%.

Ранее по теме: Group-IB оценила потери от мошенничества через розыгрыши призов в $80 млн

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных