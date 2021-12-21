В ВТБ рассказали о мошенничестве под предлогом выплат за трудовой стаж

В начале декабря Центробанк сообщил, что в III квартале этого года мошенники украли у россиян 3,2 млрд руб. — на 18% больше, чем в аналогичный период 2020 г. При этом 41% от этой суммы похитили, используя метод социальной инженерии. Однако в годовом выражении эта доля заметно сократилась: в III квартале прошлого года она составила 63,8%.