В ВТБ рассказали о мошенничестве под предлогом выплат за трудовой стаж
Мошенники под видом сотрудников государственных ведомств начали звонить людям предпенсионного возраста и сообщать им о дополнительных выплатах, которые якобы полагаются за отработанный стаж, сообщила пресс-служба ВТБ со ссылкой на экспертов по противодействию мошенническим операциям.
Злоумышленники входят в доверие к людям, просят уточнить номер банковской карты под предлогом дальнейшего зачисления денег, а затем — продиктовать код из смс. Впоследствии эту информацию преступники используют для списания средств с их счетов.
По словам руководителя департамента цифрового бизнеса, старшего вице-президента ВТБ Никиты Чугунова, число атак мошенников на граждан традиционно возрастает в преддверии Нового года.
«Злоумышленники пытаются воспользоваться расслабленностью населения с учетом закрытия финансового года и необходимости предпраздничных покупок. Мы призываем наших клиентов не доверять подозрительным звонкам с подобными обещаниями, всегда проверять информацию у своего работодателя и сообщать о фейковых номерах в банк», — сказал он.
Ранее ВТБ рассказал о другом способе мошенничества с использованием метода социальной инженерии. Так, в ноябре злоумышленники стали рассылать на электронные почты граждан письма с предложением вернуть пенсионные накопления. Преступники предлагали пройти по ссылке, которая вела на фишинговые сайты, и в итоге завладевали данными карт клиентов банков.
В начале декабря Центробанк сообщил, что в III квартале этого года мошенники украли у россиян 3,2 млрд руб. — на 18% больше, чем в аналогичный период 2020 г. При этом 41% от этой суммы похитили, используя метод социальной инженерии. Однако в годовом выражении эта доля заметно сократилась: в III квартале прошлого года она составила 63,8%.