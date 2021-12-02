Мошенники украли у банковских клиентов более 3 млрд рублей за три месяца

Больше всего несанкционированных списаний средств — 180 943 — было совершено при оплате клиентами товаров и услуг в интернете. Еще 52 081 хищение у физических лиц мошенники осуществили через сервисы дистанционного банковского обслуживания, у юридических лиц через тот же канал — 411. 22 763 незаконные операции провели с использованием банкоматов, терминалов и импринтеров.