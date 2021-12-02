Мошенники украли у банковских клиентов более 3 млрд рублей за три месяца
Мошенники украли у клиентов российских банков 3,2 млрд руб. в III квартале 2021 г., что на 18% больше, чем в аналогичный период 2020 г., следует из материалов Центробанка.
В количественном выражении злоумышленники совершили 256 198 операций без согласия потребителей после 182 954 в III квартале прошлого года. При этом ЦБ отметил сокращение доли хищений, осуществленных с использованием метода социальной инженерии, с 63,8 до 41%.
Больше всего несанкционированных списаний средств — 180 943 — было совершено при оплате клиентами товаров и услуг в интернете. Еще 52 081 хищение у физических лиц мошенники осуществили через сервисы дистанционного банковского обслуживания, у юридических лиц через тот же канал — 411. 22 763 незаконные операции провели с использованием банкоматов, терминалов и импринтеров.
Также ЦБ зафиксировал резкий рост фишинговых атак, направленных на банковских клиентов. Их число увеличилось в 7,3 раза по сравнению с III кварталом 2020 г. — до 1995 случаев. Количество атак с применением метода социальной инженерии возросло на 163,5% до 12 211.
В июле — сентябре регулятор выявил 1929 мошеннических ресурсов после 2149 в аналогичный период 2020 г. Число финансовых пирамид выросло более чем в 16 раз до 114 штук. При этом количество сайтов нефинансовых организаций и компаний, маскирующихся под реально существующие финансовые организации, снизилось на 5,4% и составило 1523 штуки.
В целом россияне смогли вернуть 7,7% от похищенных мошенниками средств. Эта доля почти в два раза меньше, чем год назад, когда она была 13,1%.
Во II квартале этого года злоумышленники похитили у населения более 3 млрд руб., совершив 236 971 операцию. Тогда годовой прирост объема несанкционированно списанных средств составил 38,4%.