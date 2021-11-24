Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом возврата пенсионных накоплений
ВТБ зафиксировал новый способ мошенничества, когда злоумышленники рассылают людям письма с предложением вернуть пенсионные накопления и завладевают данными банковских карт через фишинговые сайты, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Сообщения направляются от имени Пенсионного фонда России (ПФР). Мошенники ссылаются на якобы вступившие в силу изменения закона, согласно которым гражданам будто бы начислен возврат страховых накоплений. Однако, как отмечается в письмах, зачисление в автоматическом режиме не прошло, поэтому его нужно «подтвердить» на специальном сайте.
Клиенту дают некий «уникальный номер перевода». При нажатии на кнопку «Оформить возврат» пользователь попадает на страницу с формой для внесения данных карты, куда якобы должны вернуться деньги. Если человек вносит туда информацию, она попадает к мошенникам, которые списывают со счета средства.
Начальник управления «Страхование» ВТБ Дмитрий Пугашкин отметил, что перед новогодними праздниками число мошеннических атак на банковских клиентов «традиционно возрастает». В целом, по данным кредитной организации, за первые девять месяцев 2021 г. количество попыток украсть средства со счетов граждан увеличилось в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. При этом каждый седьмой случай атак носит «гибридный» характер: злоумышленники одновременно используют методы социальной инженерии и фишинга.
В ВТБ напомнили, что сведения о банковских картах и счетах являются конфиденциальными, передавать их третьим лицам нельзя. Право на получение накопительной пенсии наступает в России вместе с правом на страховую пенсию по старости: с 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин.
Вчера глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров рассказал, что доля мошенничеств с использованием метода социальной инженерии за девять месяцев 2021 г. снизилась на 18 п. п. в годовом выражении и составила 48%. Ранее ЦБ сообщил, что во II квартале этого года мошенники украли россиян более 3 млрд руб. — почти на 40% больше, чем в аналогичный период 2020 г.