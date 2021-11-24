Мошенники стали красть деньги россиян под предлогом возврата пенсионных накоплений

Вчера глава департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров рассказал, что доля мошенничеств с использованием метода социальной инженерии за девять месяцев 2021 г. снизилась на 18 п. п. в годовом выражении и составила 48%. Ранее ЦБ сообщил, что во II квартале этого года мошенники украли россиян более 3 млрд руб. — почти на 40% больше, чем в аналогичный период 2020 г.