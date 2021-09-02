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Объем украденных у россиян мошенниками средств вырос почти на 40%

Ведомости

Более 3 млрд руб. были украдены у россиян мошенниками во II квартале текущего года, следует из «Обзора отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств за II квартал», опубликованного Центробанком.

Текущий показатель в 3,013 млрд руб. на 38,4% превышает значение аналогичного периода прошлого года. Тогда объем операций без согласия клиентов (ОБС) составил 2,177 млрд руб. В количественном выражении число мошеннических операций выросло со 192 636 до 236 971.

Примечательно, что при увеличении украденной суммы доля возвращенных средств, наоборот, снизилась. Она составила 7,4% против 12,8% в прошлом году, отметили в ЦБ.

«Методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий», — заявили в пресс-службе ЦБ. Под социальной инженерией понимается выманивание у человека конфиденциальной информации с помощью различных психологических и социологических приемов.

Из более чем 3 млрд руб. 47% были похищены с помощью именно этого метода. Однако по сравнению с прошлым годом эта доля снизилась. Так, во II квартале 2020 г. она была на уровне 68,6%.

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Больше всего средств мошенники украли у граждан с помощью систем дистанционного банковского обслуживания — 1,239 млрд руб. Возместить из них удалось лишь 1,3%. В целом таких ОБС зафиксировано 48 882, причем 81,8% таковых осуществили с помощью социальной инженерии.

Наибольшее количество ОБС злоумышленники реализовали, когда клиенты оплачивали товары и услуги в интернете — 166 734. На социальную инженерию пришлись 40,1% из них. Общая сумма украденных средств составила почти 857 млн руб. 22,1% данного объема были возмещены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных