Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими выплатами

«Схема вполне классическая: пользователь регистрирует карту в программе, написав ее номер и телефон, а затем вводит код из СМС», – рассказал руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline company Сергей Трухачев. После этого мошенники получают доступ к онлайн-банку и списывают средства. Пока обнаружен только один подобный сайт – vtb-school.ru. Он был зарегистрирован 26 августа и на момент публикации уже не работал. По мнению экспертов, злоумышленники тестируют новую схему, и в случае ее успеха количество таких сайтов может увеличиться.