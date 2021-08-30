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Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества с банковскими выплатами

Ведомости

В сети появилась новая схема мошенничества вокруг акции банков в рамках «школьных» выплат, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Серчинформ».

«В сети появилась новая схема мошенничества вокруг реальной акции от банков — раздачи бонусных 1000 руб. школьникам в рамках выплаты пособий к началу учебного года», — говорится в сообщении. О единовременной выплате 10 000 руб. на каждого ребенка школьного возраста объявил президент России Владимир Путин во время прямой линии 30 июня. Ряд банков пообещали увеличить сумму на 1000 руб., если для получения денег будет использована их карта, этим и воспользовались мошенники, отмечает издание.

«Схема вполне классическая: пользователь регистрирует карту в программе, написав ее номер и телефон, а затем вводит код из СМС», – рассказал руководитель блока специальных сервисов Infosecurity a Softline company Сергей Трухачев. После этого мошенники получают доступ к онлайн-банку и списывают средства. Пока обнаружен только один подобный сайт – vtb-school.ru. Он был зарегистрирован 26 августа и на момент публикации уже не работал. По мнению экспертов, злоумышленники тестируют новую схему, и в случае ее успеха количество таких сайтов может увеличиться.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных