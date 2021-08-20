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Эксперты рассказали о новой схеме телефонных мошенников с «безопасным счетом»

Ведомости

Телефонные мошенники начали угрожать людям уголовным преследованием в случае их желания обратиться в свой банк и уточнить информацию, сообщила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет», — сказала Лазарева «РИА Новости».

В таких случаях злоумышленник, как и прежде, звонит потенциальной жертве и сообщает об угрозе ее финансовым активам со стороны мошенников, а также настоятельно рекомендует срочно перевести все деньги на «временный счет». При этом он уточняет адрес электронной почты собеседника, чтобы позже прислать на него фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. В этих письмах указываются реквизиты «резервного» счета, на котором все средства, якобы, будут в безопасности до завершения необходимых процедур, рассказала эксперт.

В начале августа Банк России рассказал о схеме мошенничества с использованием «зарубежных счетов». Так, мошенники отправляют на электронную почту письмо якобы от ЦБ, в котором говорится о необходимости оплатить комиссию за крупный денежный счет в иностранном банке.

Ранее по теме: Банк России рассказал о схеме мошенничества с использованием «зарубежных счетов»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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