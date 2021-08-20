Эксперты рассказали о новой схеме телефонных мошенников с «безопасным счетом»
Телефонные мошенники начали угрожать людям уголовным преследованием в случае их желания обратиться в свой банк и уточнить информацию, сообщила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
«Жертву пугают уголовным преследованием, если она попытается все-таки позвонить в банк и проверить информацию о необходимости смены лицевого счета и перевода всех денег на какой-то резервный счет», — сказала Лазарева «РИА Новости».
В таких случаях злоумышленник, как и прежде, звонит потенциальной жертве и сообщает об угрозе ее финансовым активам со стороны мошенников, а также настоятельно рекомендует срочно перевести все деньги на «временный счет». При этом он уточняет адрес электронной почты собеседника, чтобы позже прислать на него фейковые письма из банка, Центробанка и копии удостоверений сотрудников регулятора. В этих письмах указываются реквизиты «резервного» счета, на котором все средства, якобы, будут в безопасности до завершения необходимых процедур, рассказала эксперт.
В начале августа Банк России рассказал о схеме мошенничества с использованием «зарубежных счетов». Так, мошенники отправляют на электронную почту письмо якобы от ЦБ, в котором говорится о необходимости оплатить комиссию за крупный денежный счет в иностранном банке.