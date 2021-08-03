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Банк России рассказал о схеме мошенничества с использованием «зарубежных счетов»

Ведомости

Банк России предупредил о мошеннической схеме с якобы открытым на имя жертвы крупном денежном счете в иностранном банке. Рекомендации ЦБ по противодействию недобросовестным практикам опубликованы на сайте регулятора.

Так, мошенники отправляют на электронную почту письмо якобы от Банка России, в котором говорится о необходимости оплатить комиссию за крупный денежный счет в иностранном банке.

«Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения. При получении электронных писем о поступлении на ваше имя крупной денежной суммы в иностранном банке или организации, происхождение которой вам неизвестно и/или вызывает сомнения, а также с предложением оплатить комиссию/налог/страховку и т.д. для её получения, настоятельно рекомендуем не отвечать на такие сообщения и ни в коем случае не переводить деньги, т.к. это распространенный вид мошенничества», — предупредили в ЦБ.

По данным регулятора, мошенники могут также от имени ЦБ звонить, рассылать смс и сообщения в мессенджерах с предложением получить компенсацию за купленные ранее лекарственные средства (медицинские приборы, БАДы).

«Чтобы не стать жертвами злоумышленников, будьте бдительны, всегда проверяйте информацию на достоверность и не поддавайтесь на провокации», — подчеркивает регулятор.

Помимо этого, ЦБ призывает немедленно обращаться в правоохранительные органы во всех случаях, которые вызывают подозрение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных