Банк России рассказал о схеме мошенничества с использованием «зарубежных счетов»
Банк России предупредил о мошеннической схеме с якобы открытым на имя жертвы крупном денежном счете в иностранном банке. Рекомендации ЦБ по противодействию недобросовестным практикам опубликованы на сайте регулятора.
Так, мошенники отправляют на электронную почту письмо якобы от Банка России, в котором говорится о необходимости оплатить комиссию за крупный денежный счет в иностранном банке.
«Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения. При получении электронных писем о поступлении на ваше имя крупной денежной суммы в иностранном банке или организации, происхождение которой вам неизвестно и/или вызывает сомнения, а также с предложением оплатить комиссию/налог/страховку и т.д. для её получения, настоятельно рекомендуем не отвечать на такие сообщения и ни в коем случае не переводить деньги, т.к. это распространенный вид мошенничества», — предупредили в ЦБ.
По данным регулятора, мошенники могут также от имени ЦБ звонить, рассылать смс и сообщения в мессенджерах с предложением получить компенсацию за купленные ранее лекарственные средства (медицинские приборы, БАДы).
«Чтобы не стать жертвами злоумышленников, будьте бдительны, всегда проверяйте информацию на достоверность и не поддавайтесь на провокации», — подчеркивает регулятор.
Помимо этого, ЦБ призывает немедленно обращаться в правоохранительные органы во всех случаях, которые вызывают подозрение.