Банк России рассказал о схеме мошенничества с использованием «зарубежных счетов»

«Банк России по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения. При получении электронных писем о поступлении на ваше имя крупной денежной суммы в иностранном банке или организации, происхождение которой вам неизвестно и/или вызывает сомнения, а также с предложением оплатить комиссию/налог/страховку и т.д. для её получения, настоятельно рекомендуем не отвечать на такие сообщения и ни в коем случае не переводить деньги, т.к. это распространенный вид мошенничества», — предупредили в ЦБ.