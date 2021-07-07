В Сбербанке назвали телефонное мошенничество национальным бедствием
Россия является лидером по телефонному мошенничеству, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого передает «РИА Новости».
«Россия, по нашей оценке, лидирует по телефонному мошенничеству, по направлению преступлений, которые называются преступления с использованием методов социальной инженерии», — сказал Кузнецов в ходе пресс-конференции.
По данным Сбербанка, каждый 10-й звонок любому абоненту в России является мошенническим, в день таких звонков совершают около 100 000. «Почти в два раза мы видим рост телефонного мошенничества за последние полтора года. Мы считаем, что ситуация настолько сложная пока на сегодняшний день, что можно считать, что эта ситуация имеет все признаки национального бедствия», — сказал Кузнецов.
Ранее зампред правления Сбербанка сообщал, что ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд руб. Средний чек по успешной мошеннической операции, по словам Кузнецова, находится на уровне 8000 руб.
По данным ЦБ, в I квартале этого года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от людей на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.