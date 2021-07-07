В Сбербанке назвали телефонное мошенничество национальным бедствием

По данным Сбербанка, каждый 10-й звонок любому абоненту в России является мошенническим, в день таких звонков совершают около 100 000. «Почти в два раза мы видим рост телефонного мошенничества за последние полтора года. Мы считаем, что ситуация настолько сложная пока на сегодняшний день, что можно считать, что эта ситуация имеет все признаки национального бедствия», — сказал Кузнецов.