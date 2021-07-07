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В Сбербанке назвали телефонное мошенничество национальным бедствием

Ведомости

Россия является лидером по телефонному мошенничеству, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, слова которого передает «РИА Новости».

«Россия, по нашей оценке, лидирует по телефонному мошенничеству, по направлению преступлений, которые называются преступления с использованием методов социальной инженерии», — сказал Кузнецов в ходе пресс-конференции.

По данным Сбербанка, каждый 10-й звонок любому абоненту в России является мошенническим, в день таких звонков совершают около 100 000. «Почти в два раза мы видим рост телефонного мошенничества за последние полтора года. Мы считаем, что ситуация настолько сложная пока на сегодняшний день, что можно считать, что эта ситуация имеет все признаки национального бедствия», — сказал Кузнецов.

Ранее зампред правления Сбербанка сообщал, что ежемесячно телефонные мошенники крадут со счетов россиян 3,5-5 млрд руб. Средний чек по успешной мошеннической операции, по словам Кузнецова, находится на уровне 8000 руб.

По данным ЦБ, в I квартале этого года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от людей на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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