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В МВД назвали основные виды телефонного мошенничества

Ведомости

МВД России назвало шесть основных видов мошенничества по телефону, на которые чаще всего попадаются россияне. Наиболее популярным видом телефонного мошенничества является звонок с сообщением о попавшем в беду родственнике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

В таком случае мошенник, представляющийся сотрудником правоохранительных органов, говорит, что для решения проблемы необходима определенная сумма денег.

Вторым по популярности видом мошенничества стала рассылка сообщений с просьбой перезвонить на указанный номер под любым предлогом. Как правило, потерпевшего долго держат на линии, в результате с его счета списывается крупная денежная сумма. Еще один распространенный способ кражи денег – рассылка сообщений с просьбой перейти по ссылке или отправить для подтверждения определенную цифру, например, при заказе какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или при скачивании мобильного контента.

Еще одна схема обмана – звонок с сообщением о выигрыше в лотерее. Для получения приза у жертвы просят предоставить реквизиты банковской карты и заплатить налог на доходы физических лиц. Другой способ – звонок или сообщение якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи с предложением подключить новую услугу. Для этого абоненту предлагают набрать под диктовку сообщение или код, который на самом деле является комбинацией для мобильного перевода денежных средств на счет злоумышленников. Нередко мошенники также рассылают сообщения с просьбой о переводе денег. Этому виду обмана особенно подвержены пожилые и дети.

Ранее по теме: В Сбербанке рассказали о схеме работы мошеннических колл-центров
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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