В МВД назвали основные виды телефонного мошенничества
МВД России назвало шесть основных видов мошенничества по телефону, на которые чаще всего попадаются россияне. Наиболее популярным видом телефонного мошенничества является звонок с сообщением о попавшем в беду родственнике, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
В таком случае мошенник, представляющийся сотрудником правоохранительных органов, говорит, что для решения проблемы необходима определенная сумма денег.
Вторым по популярности видом мошенничества стала рассылка сообщений с просьбой перезвонить на указанный номер под любым предлогом. Как правило, потерпевшего долго держат на линии, в результате с его счета списывается крупная денежная сумма. Еще один распространенный способ кражи денег – рассылка сообщений с просьбой перейти по ссылке или отправить для подтверждения определенную цифру, например, при заказе какой-либо услуги через якобы мобильного оператора или при скачивании мобильного контента.
Еще одна схема обмана – звонок с сообщением о выигрыше в лотерее. Для получения приза у жертвы просят предоставить реквизиты банковской карты и заплатить налог на доходы физических лиц. Другой способ – звонок или сообщение якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи с предложением подключить новую услугу. Для этого абоненту предлагают набрать под диктовку сообщение или код, который на самом деле является комбинацией для мобильного перевода денежных средств на счет злоумышленников. Нередко мошенники также рассылают сообщения с просьбой о переводе денег. Этому виду обмана особенно подвержены пожилые и дети.