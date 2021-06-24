В МВД назвали основные виды телефонного мошенничества

Еще одна схема обмана – звонок с сообщением о выигрыше в лотерее. Для получения приза у жертвы просят предоставить реквизиты банковской карты и заплатить налог на доходы физических лиц. Другой способ – звонок или сообщение якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи с предложением подключить новую услугу. Для этого абоненту предлагают набрать под диктовку сообщение или код, который на самом деле является комбинацией для мобильного перевода денежных средств на счет злоумышленников. Нередко мошенники также рассылают сообщения с просьбой о переводе денег. Этому виду обмана особенно подвержены пожилые и дети.