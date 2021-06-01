В Сбербанке рассказали о схеме работы мошеннических колл-центров
Сотрудники мошеннического колл-центра делают от 3000 до 7000 звонков в сутки, их зарплата колеблется от $70 до $3000, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на презентацию зампредседателя правления Сбербанка Станислава Кузнецова, которая была представлена в Санкт-Петербургском горном университете.
В презентации говорится, что за месяц такой колл-центр может заработать около $1 млн, при этом в половине случаев мошенникам не удается дозвониться, срабатывает примерно 1% звонков. В одной смене работает около 20 человек.
По данным Сбербанка, в 2020 году было совершено более 15 млн мошеннических звонков. Сбер получил 3,7 млн жалоб на мошенников. Всего число случаев телефонного мошенничества выросло на 72%.
Ранее Банк России сообщил, что в первом квартале текущего года число жалоб банковских клиентов на мошенников увеличилось более чем в 2,5 раза. Так, регулятор получил 39 300 обращений от граждан на кредитные организации. Из них 6,9% пришлось на жалобы на действия злоумышленников, тогда как в предыдущий период — 2,7%.