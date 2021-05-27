Аналитики назвали самое популярное время звонков банковских мошенников

«Распространено мнение, что они концентрируют свою активность до или после выходных — когда абоненты на связи, но при этом менее бдительны. Наша статистика показывает, что наибольшая их активность приходится на середину рабочей недели. Мы призываем клиентов всегда быть внимательными и никогда не передавать третьим лицам свои персональные данные», — заявил руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.