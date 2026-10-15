Генконсульство РФ направило ноту Казахстану в связи с арестом рэпера Navai
Генеральное консульство России в Алма-Ате направило ноту в МИД Казахстана в связи с арестом российского рэпера Navai (Наваи Бакирова). Об этом ТАСС сообщили в дипломатическом представительстве.
По словам педставителя консульства, российская сторона требует дать официальный комментарий по ситуации с исполнителем.
Он также отметил, что генконсульство следит за развитием ситуации.
14 октября стало известно, что Navai задержали в Казахстане по подозрению в покушении на контрабанду наркотических средств. По данным полиции, 13 октября музыканта задержали на пограничном пункте «Кордай» при въезде в Казахстан. В операции участвовали сотрудники полиции и пограничной службы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. При проверке автомобиля, на котором передвигался рэпер, правоохранители обнаружили и изъяли наркотическое средство. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.