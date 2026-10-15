Суд прекратил дело по иску о конфискации имущества главы FIDE Турлова

Турлова избрали президентом FIDE 26 сентября 2026 г. Он гражданин Казахстана, отказался от российского паспорта после 2022 г.. В марте 2024 г. Арбитражный суд Нижегородской области арестовал его имущество и деньги в пределах 18,95 млн евро и $2,05 млн по иску Агентства по страхованию вкладов.