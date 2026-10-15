Суд прекратил дело по иску о конфискации имущества главы FIDE Турлова
Тверской районный суд Москвы прекратил рассмотрение иска об изъятии в доход государства активов президента Международной шахматной федерации (FIDE) Тимура Турлова и связанных с ним структур. Об этом пишет РБК.
Причиной стал отказ прокуратуры от исковых требований, уточнило издание. Суд также отменил обеспечительные меры, ранее наложенные на имущество ответчиков.
15 октября заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев отозвал иск об изъятии имущества президента FIDE и связанных с ним компаний. Иск был подан в начале октября. Ответчиками также заявлены компании Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd, W-Empirical Holding Corp. и деловой партнер Турлова Аркадий Щукин. В доход государства могли быть обращены сотни миллионов долларов. Беседа по иску должна была состояться 15 октября.
Турлова избрали президентом FIDE 26 сентября 2026 г. Он гражданин Казахстана, отказался от российского паспорта после 2022 г.. В марте 2024 г. Арбитражный суд Нижегородской области арестовал его имущество и деньги в пределах 18,95 млн евро и $2,05 млн по иску Агентства по страхованию вкладов.